As bestas de Sabucedo sacan carácter

O primeiro curro da Rapa das Betas de Sabucedo 2025 transcorreu de xeito relativamente tranquilo, pero na cita do domingo, as bestas quixeron amosar a súa bravura. Non houbo danos graves, mais no hemiciclo si se levou algún susto. Uns acabaron no chan en varias ocasións, ou despedidos contra o muro de pedra, mentres os cabalos, cunha vontade férrea, se retorcían para liberarse do abrazo dos aloitadores.

Quizais pola calor, ou pola impaciencia de volver aos montes onde moran o resto do ano, o certo é que o ecuador desta festa tradicional fixo que se levasen as mans á cabeza en máis dunha ocasión. Proba diso son as 25 contusións que atenderon os servizos sanitarios, nunha xornada que mantivo ao público en constante vilo.

Foron máis de 60 as bestas rapadas e desparasitadas. As súas crins, que posteriormente se recollen para empregar na creación de artigos como cepillos ou cordas, deixaron tinguida de negro a area do curro, que hoxe abre por última vez as portas ata o ano que vén.

Destacou a figura daqueles que rapan, que normalmente non reciben nin o vitoreo nin a expectación dos que aloitan, pero cun traballo que resulta indispensable. As tesoiras non as ten calquera, senón que normalmente esa responsabilidade recae nos máis veteranos, mentres os mozos recollen as sedas para gardalas nas cestas de mimbre ou entregárllelas ao público. Eles —unhas tres ou catro persoas— traballan sen descanso durante todo o curro, que nesta ocasión se prolongou máis do habitual, dende as 12.15 ata as 13.50.

Aínda que esta festa é agora ben de interese cultural (BIC) e, polo tanto, conta coa maior protección por parte das administracións, a loita contra «o espolio eólico» por parte da veciñanza non cesa. Con menos pancartas reivindicativas que outros anos, os aloitadores seguían lucindo as súas camisetas como protesta.

Suscríbete para seguir leyendo