Un yacimiento de «leyenda»

En una época en la que la península ibérica ya se encontraba en su práctica totalidad bajo influencia musulmana, el cuarto emir omeya de Córdoba, Abderramán II, decidió enviar sus tropas a una región que había pasado desapercibida y que apenas había suscitado interés para la dominación árabe: las tierras habitadas por los galaicos. En una campaña en la que el emir quiso aprovechar para atacar al rey asturiano Alfonso II, Abderramán encargó la misión de explorar la actual Galicia a dos de sus célebres guerreros, los hermanos Al-Abbas y Al Malik, quienes se habrían dividido en dos batallones, remontando el ejército del segundo el curso del río Tea hasta llegar a lo que en la actualidad es territorio de los municipios de Fornelos de Montes y Ponte Caldelas.

Fue allí, en el año 825 y a orillas del río Oitavén, en Anceu, límite entre ambos concellos y parroquia de Ponte Caldelas hoy en día, en donde los galaicos aprovecharon su ventaja sobre el terreno para emboscar a las tropas de Malik y, finalmente, derrotarlas. Con el paso de los siglos, trascendió a través de la memoria oral que el líder de los habitantes del territorio recibiría el nombre de Vilariño, de ahí que en la parroquia fornelense de Vilán, exista un lugar denominado Chan de Vilariño, en donde se encuentra un sepulcro excavado en piedra conocido como A Pía dos Mouros, atribuido a la tumba del príncipe guerrero Al Malik .

Hace escasos días, en el marco del diseño de una ruta de senderismo en Vilán impulsada por la Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Fornelos, tuvo lugar precisamente el hallazgo de un yacimiento arqueológico a escasos 50 metros de la sepultura vinculada al célebre guerrero musulmán, un descubrimiento que se dio «por casualidade» y que efectuó su aparición en cuanto la cooperativa Árbore Arqueoloxía inició los sondeos en la zona, al tener constancia de estructuras antrópicas.

Benito Vilas es el arqueólogo que participó en la intervención y explica que «a Comunidade de Montes quería facer un roteiro e pasando por esa zona vimos un coto, un outeiro, polo que decidimos realizar unha pequena escavación nun punto no que Patrimonio tiña catalogada a referencia de que podería haber algo, malia que non existía nada oficial. A nosa sorpresa chegou ao comprobar que en efecto existe un xacemento que, pola tipoloxía do muro, pertencería ao mundo medieval e podería estar vencellado coa tumba de Malik, xa que o sartego non está nin a 50 metros do sitio no que localizamos os restos».

Este experto también apunta que «é un coto fortificado, non sabemos se cunha muralla de pedra ou terra aínda, pero no seu interior ten unha estancia rectangular e precisamente esta forma rectangular descarta totalmente a orixe castrexa, polo que tiramos máis cara a Idade Media. A idea é seguir escavando,porque é un atractivo importante para a zona».

Y es que, más allá de la presencia de la sepultura del guerrero árabe, tanto el arqueólogo como el presidente de la Comunidade del municipio, José Manuel Amoedo, afirman que el lugar de Chan de Vilariño siempre ha estado asociado por parte de los residentes en la parroquia de Vilán, además de a la existencia de una antigua calzada romana, a leyendas de «mouras e mouros»: desde «unha fonte onde aparecía unha moura de pelo louro cun peite de ouro que saía ao sol ata unha raíña moura que ofrecía grandes tesouros, e ao propio guerreiro Al Malik». Por otra parte, ambos destacan que el terreno aparece incluso referenciado en el Ciprianillo, un libro de la Edad Moderna en el que se contempla como uno de los 146 lugares en los que se podían localizar «antigos tesouros» del Reino de Galicia.

Lugar «único e irrepetible»

Para el presidente de la Comunidade del municipio, José Manuel Amoedo, «a presenza do xacemento no marco dunha extraordinaria riqueza patrimonial con petróglifos de variada simboloxía, un espectacular sartego antropoide labrado en pedra, un cruceiro encravado nunha rocha, espectaculares vistas ao val do río Oitavén e aos cumios de Coto de Eira e Coto da Cerca, chan onde se desenvolveu a batalla de Anceu, fan deste sitio un lugar único e irrepetible, ao que habería que engadir unha rutiña moi curta e fácil que aumente o atractivo para os visitantes».

En este sentido, el responsable de la entidad que está impulsando estos trabajos destacó que «a escavación do xacemento permitiría dar a coñecer o patrimonio histórico do concello, enriquecendo aínda máis a súa identidade cultural, posto que a súa prospección contribuirá a xerar novos coñecementos sobre a historia local e rexional». Asimismo, Amoedo indicó que el descubrimiento del conjunto «vai requirir unha maior protección da contorna natural, na que a comunidade de montes se pode ver beneficiada na xestión e conservación das súas terras», añadiendo que «o xacemento pode ser tamén un recurso para potenciar actividades culturais e educativas xerando conciencia sobre a conservación do patrimonio e o medio ambiente».

