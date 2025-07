Las academias de Galicia aún reciben a jóvenes en verano para clases de refuerzo

El curso escolar terminó y los exámenes de recuperación en la universidad están a punto de hacerlo. Además, esta semana se celebró la ronda extraordinaria de la selectividad, en la que casi 3.000 alumnos trataron de alcanzar la nota necesaria para entrar en la carrera. Para aquellos más dados al suspenso los veranos no siempre fueron una época de ocio y descanso: a muchos los enviaban a academias a prepararse para septiembre o para sacar adelante las materias el curso que viene. Sin embargo, con el cambio de fechas tras la pandemia, estos centros vieron su actividad reducida al 80% en temporada estival porque las recuperaciones se hacen en julio.

Con todo, hay un porcentaje de alumnos que siguen acudiendo a clases, normalmente por decisión de sus padres, aunque también son muchos los que se alistan para prepararse para cursos complejos, como el previo a la selectividad. Desde la Academia Atenas de Vigo indican que «hubo alumnos a los que les fue mal en asignaturas y quieren mantenerse al día». «Son sobre todo alumnos que tuvieron carencias durante el curso», añaden.

Con todo, el negocio cambió considerablemente y uno de los grupos más notorios es el de personas de otras provincias: «Son muy comunes los estudiantes madrileños que vienen a veranear y sus padres dejan a los niños en la academia», dicen en el centro vigués.

Desde la Academia Qualitas, en A Coruña, también constatan un volumen un 80% más bajo desde que septiembre ya no es una fecha señalada. «Ofrecemos cursos y vienen para subir el nivel los que suspendieron o los que pasaron un curso en el extranjero y tienen que adaptarse al resto de compañeros».

«La mayor parte van obligados por sus padres, como ocurría antes, pero también hay perfiles de alumnos de buenas notas», añade.

En el centro ourensano Kilómetros y Millas constatan que ahora los alumnos son sobre todo adultos que están en proceso de preparación de certificaciones o exámenes oficiales. Aquellos «chavales» que iban a pasar las horas hasta que llegaban las recuperaciones ya no están.

Sin obligar

Pero ¿es buena idea mandar a clases en verano a los chicos que suspenden? El psicólogo experto en adolescencia, Ricardo Fandiño, indica que el periodo vacacional debe estar orientado al descanso: «Ya están sometidos a un nivel de exigencia importante a lo largo del curso. Con todas las reformas educativas que hubo, todo lo que tiene que ver con el mundo académico está muy centrado en la obtención de resultados, véase en segundo de Bachillerato para los alumnos que quieren acceder a una carrera en una universidad pública», señala el profesional.

También explica que durante la juventud, todo lo relacionado con el ocio y la socialización necesita de un especial cuidado. Fandiño no descarta que pueda haber algún caso en el que sea beneficioso, pero nunca siendo la norma: «Excepcionalmente puede haber algún alumno o alumna que pueda necesitar durante el verano reforzar algo de manera específica».

Sea como fuere, para el psicólogo, nunca debe ser un castigo: «Cuando había exámenes en septiembre, ir a estas academias era una consecuencia de haber suspendido. Pero, ahora, asociar el estudio a algo que genera displacer no parece muy buena idea. Hay que intentar asociar elementos que tengan que ver con la curiosidad y la emoción», advierte.

Bajo su criterio, no siempre hay que fijarse solo en las calificaciones que vienen en el boletín, pues no todas las bajas notas son directamente proporcionales a un bajo rendimiento académico: «Eso de ‘es muy listo, si se esforzase más podría conseguirlo’ no es válido. Hay que analizar muchos factores . Las familias y los docentes tendrían que analizar bajo que circunstancias se producen», dice.

Pone como ejemplo una víctima de acoso escolar: «Con mucha probabilidad bajará su rendimiento y no la vamos a castigar por ello», concluye.

Suscríbete para seguir leyendo