Cuarenta años de compañerismo actoral

En 1985, Luma Gómez, Mabel Rivera, Marisa Soto, Xabier Lourido y Ernesto Chao presentaban ante notario el acta de constitución de la Asociación de Actores, Directores e Técnicos de Escena, que en 2006 se rebautizaría con su nombre actual, Asociación de Actores e Actrices de Galicia (AAAG). Ayer, en un encuentro celebrado en Santiago con motivo del 40 aniversario de esta asociación sindical, Luma Gómez, Rosa Álvarez y Gonzalo Uriarte reflexionaron sobre la evolución del sector escénico y audiovisual en Galicia, y sobre su futuro.

Directiva y ganadores de la primera edición de los Premios María Casares, en 1997. | L.O.

Luma Gómez (Ferrol, 1951) recuerda que la AAAG echó a andar en los albores de la profesionalización de la profesión. «Veníamos de compañías de teatro en las que todos hacíamos de todo: montábamos, desmontábamos, hacíamos escenografía, el vestuario... todo. De pronto, con la creación, en 1984, el Centro Dramático Galego (CDG) hubo una especialización de los oficios teatrales y nosotros podíamos ser únicamente actores. Ahí fue cuando comenzamos a darnos cuenta de la necesidad de pelear por unas mejores condiciones de trabajo», dice la actriz y cofundadora de Teatro do Noroeste.

Los inicios, como todos, no fueron sencillos, entre otras cosas porque no había una estructura teatral en la comunidad. «Cuando comenzamos, quedaba todo por conquistar», comenta.

En este sentido, cabe destacar que en aquel entonces aún no había comenzado a emitir la Televisión de Galicia (TVG), que lo haría ese mismo año, ni existía la Escuela Superior de Arte Dramático de Galicia (ESAD), que no vería la luz hasta veinte años después. La cadena autonómica supuso un espaldarazo a la profesión escénica, ya que aumentó la oferta de trabajo y la diversificó, con la incorporación de técnicas como el doblaje. Según Luma, esto permitió que la familia artística «creciera y se especializara» —hoy la AAAG suma casi 400 socios—. Otro salto cualitativo se produjo cuando, por fin, la ESAD abrió sus puertas en Vigo en 2005. «Este fue un gran logro, no solo de la asociación de actores, sino de otras entidades. Que no hubiera una escuela de arte dramático era una carencia muy importante, porque en Galicia ya había compañías profesionales, de teatro amateur, y una red de teatros y auditorios. La escuela era fundamental para la formación de futuras generaciones», explica.

La formación fue, desde sus inicios, una de las prioridades de la asociación, al entender que era fundamental para la estructura escénica y audiovisual y para seguir mejorando las condiciones de trabajo de sus profesionales. Asimismo, para estimular y reconocer la labor desarrollada por la profesión teatral, en 1997, creó los Premios María Casares de Teatro.

Según Gómez, la situación de la profesión hoy en Galicia está más deteriorada que hace unos años, aunque se muestra convencida de su gran futuro, entre otras cosas, por la «gran calidad de sus profesionales» y por el gran reconocimiento del que gozan dentro en la esfera nacional e internacional. «La TVG ha ido quitando series de producción propia, hay pocos programas en los que participen actores y se dobla muchísimo menos que antes. Sin embargo, las plataformas han venido a paliar un poco todo esto. El futuro dependerá del empeño que tenga la propia profesión en salir adelante», sostiene esta cofundadora de la AAAG.