Una médica con una gran invalidez por el covid a la que el Sergas no protegió

La pandemia galopaba, todo era imprevisible y los profesionales sanitarios se expusieron por el bien común, en la primera línea, sin los medios de protección adecuados en muchos casos. El contagio que sufrió a principios de abril de 2020 una médica del hospital de Ourense derivó en graves complicaciones de salud que desencadenaron en una incapacidad laboral absoluta y una gran invalidez. Entre otras secuelas sufre el síndrome de covid persistente y necesita una silla de ruedas eléctrica para moverse.

En los primeros momentos de la pandemia coordinaba la unidad multidisciplinar de seguimiento telemático —por teléfono y por una plataforma— de los pacientes positivos en coronavirus que estaban confinados en casa. Sus funciones requerían reuniones constantes con otros profesionales, incluidos contactos estrechos con facultativos y enfermeras que atendían de manera directa a los pacientes ingresados en el CHUO a causa del virus en la primera ola. El Servizo Galego de Saúde (Sergas) no la protegió y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia condena a la administración pública.

Debe indemnizar a la facultativa con 485.118,35 euros, más los intereses generados desde la interposición de la demanda en febrero de 2023, por los daños y perjuicios que esta médica sufrió a consecuencia de su enfermedad profesional, que contrajo en la treintena. La sentencia, fechada el 1 de julio, revoca un fallo inicial, de junio de 2024, dictado por el Juzgado de lo Social 1 de Ourense, cuyo magistrado absolvió a la administración. El TSXG acoge parcialmente el recurso de suplicación formulado por el abogado de la demandante, Ramón Felipe González Doniz. Continúa abierto el plazo para que el Sergas recurra en casación ante el Supremo.

Una instrucción de la gerencia de Ourense, de marzo de 2020 —en un contexto de gran escasez de material de protección—, indicaba al personal que no podía usarse mascarilla «en actividades y lugares que no impliquen un contacto directo con los pacientes»

Tras dar positivo, esta médica continuó teletrabajando nueve días, resistiendo el malestar por su vocación de servicio y por el bien común. A mediados de abril de 2020 requirió hospitalización, tras sufrir un empeoramiento. Estuvo de baja hasta septiembre de 2021. En octubre de ese año, la Seguridad Social la declaró en situación de incapacidad permanente absoluta para todo trabajo. El juzgado social le reconoció una gran invalidez derivada de una enfermedad profesional.

Dice la primera sentencia, que ahora corrige el TSXG, que el área sanitaria y el Sergas consideraron que, en el caso de esta profesional, «por no tener contacto con pacientes de COVID-19, se encontraba en una situación de baja probabilidad de exposición, estableciéndose como medidas de prevención la higiene de manos, la etiqueta respiratoria y la formación e información sobre prevención de la infección». Una instrucción de la gerencia de marzo de 2020 —en un contexto de gran escasez de material de protección— indicaba al personal que no podía usarse mascarilla «en actividades y lugares que no impliquen un contacto directo con los pacientes».

El Sergas «tenía la obligación de prever el riesgo en el ámbito laboral en el que la demandante desarrollaba su actividad»

La junta de personal denunció ante la Inspección de Trabajo y el organismo requirió al área sanitaria, a principios de abril, que adoptase las medidas para garantizar el derecho a la salud de todos los profesionales de atención primaria y de los hospitales. Días después, una instrucción aconsejaba el uso de mascarillas cuando se estuviese en espacios de trabajo donde fuese imposible guardar al menos 2 metros de distancia.

«Puede ser inevitable —aunque fuera previsible— la epidemia, pero no el cumplimiento de las medidas preventivas del riesgo laboral que conlleva para el personal sanitario, que debe afrontar el tratamiento y cuidado de los afectados con una exposición muy superior al de los demás ciudadanos» La sentencia del TSXG

«Es la administración sanitaria demandada la que debe demostrar la adopción de las medidas necesarias para prevenir o evitar el riesgo, inminente y grave, de un posible contagio de su personal sanitario», resalta el TSXG en la sentencia. El Sergas «tenía la obligación de prever el riesgo en el ámbito laboral en el que la demandante desarrollaba su actividad», añade el tribunal.

Hubo, por parte de la administración, «una omisión de medidas de seguridad», no justificable como causa de fuerza mayor, y que causaron un daño a la facultativa. La afectada se contagió realizando su labor y debido a «la decisión» del Sergas «de no proveer a todo el personal sanitario de las correspondientes mascarillas, con la adecuada protección».

Argumentos del alto tribunal gallego

¿Cabría exonerar al Sergas por la escasez de mascarillas que había en el mercado entonces? «El incumplimiento de las medidas de prevención de riesgos no deriva de fuerza mayor ni de caso fortuito», afirma la sala. «Puede ser inevitable —aunque fuera previsible— la epidemia, pero no el cumplimiento de las medidas preventivas del riesgo laboral que conlleva para el personal sanitario, que debe afrontar el tratamiento y cuidado de los afectados con una exposición muy superior al de los demás ciudadanos».

El TSXG insiste: «La extensión de una epidemia no es causa de fuerza mayor que impida el cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos». Las normas aplicables a esta tarea que compete al Sergas «obligan a tener preparado previamente el adecuado material de protección para el personal sanitario, en cantidad y calidad». El TSXG afirma que la administración incurrió en un «incumplimiento» por no adoptar medidas para evitar o disminuir los contagios en aquel momento inicial, la causa de que la facultativa sufriese la enfermedad que le ha causado graves secuelas. Por esa infracción, el Sergas debe asumir «el correspondiente resarcimiento de los daños y perjuicios» padecidos por la médica.

