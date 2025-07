La Audiencia de A Coruña condena a 28 años al asesino de Elisa Abruñedo

La Audiencia Provincial de A Coruña condenó a 28 años de prisión a Roger Serafín Rodríguez, el asesino confeso y agresor sexual de Elisa Abruñedo. En una sentencia del 30 de junio, divulgada ayer por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), figura una condena a 20 años por el asesinato y 8 años más por la agresión sexual, el 1 de septiembre de 2013 en Cabanas (A Coruña), cuando el condenado tenía 39 años (hoy, 51) y la víctima, 46.

El fallo de la Audiencia coruñesa, de acuerdo con el veredicto del jurado popular, apunta a que abordó por la espalda a la víctima, «agarrándola fuertemente con un brazo, y la golpeó en la mandíbula, procediendo a arrastrarla unos 17 metros, de espaldas, hacia un lateral de la carretera, zona de arbolado y vegetación baja, con la intención de no poder ser visto ni identificado».

Una vez allí, arrojó a la víctima al suelo y la agredió sexualmente antes de apuñalarla tres veces «con la intención de acabar con su vida, hallándose la mujer aturdida, desvalida y sin posibilidades de reaccionar».

El sospechoso no fue detenido hasta el 17 de octubre del año 2023, cuando las pruebas de ADN realizadas en su momento llevaron hasta él.

La sentencia detalla que está probada la alevosía, una circunstancia específica que determina la cualificación del homicidio en asesinato, pues «la víctima iba sola, por una carretera de poca concurrencia, realizando una actividad deportiva», cuando fue abordada por el acusado «de una forma imprevista y sorpresiva», sin posibilidad de defensa, también por la gran corpulencia del ahora condenado respecto a ella.

Además de los 28 años de prisión, en concepto de responsabilidad civil, deberá indemnizar a los dos hijos de la víctima con 150.000 y 110.000 euros, respectivamente.

La sentencia no es firme, pues cabe presentar recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Una década tras la pista de un Citroën ZX y el ADN de un pelirrojo

Durante el proceso, se determinó que Roger Serafín Rodríguez, cazador experimentado, asaltó a Elisa Abruñedo mientras esta paseaba al anochecer, la llevó a un lugar escondido en el bosque, la violó y luego la hirió con un cuchillo de caza hasta dejarla moribunda.

Los investigadores tomaron como únicas pistas los restos de ADN dejados en la víctima, que apuntaron a un hombre pelirrojo, y el coche utilizado, un Citroën ZX, además del hecho de que el lugar y las armas apuntaban a un cazador. No obstante, durante años no fueron capaces de dar con él. Después de ocho años de investigación, la Guardia Civil dio con Roger Serafín Rodríguez, en cuyas redes sociales se veía que era cazador.

Pasó a ser el principal sospechoso, aunque en lugar de pedirle una muestra de ADN, por miedo a que huyese, optaron por recoger una abandonada. Como no fumaba, los investigadores optaron por limpiar la manilla de su coche y después retirar de ahí los restos biológicos, lo que arrojó un resultado positivo.

El ahora sentenciado fue detenido en su domicilio, en el municipio vecino de Narón, diez años después del crimen. Aunque inicialmente confesó los hechos, en el juicio no declaró y en la última sesión se limitó a señalar que no era capaz de entender su comportamiento y que lo ocurrido no representa el resto de su vida.