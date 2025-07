María López Quiroga, premio Illa Nova de Narrativa

María López Quiroga (Lugo, 1992) gañou a novena edición do premio Illa Nova de narrativa por Perder o norte. O xurado, informou Galaxia, destacou que Perder o norte é «unha novela cun estilo moderno que dialoga co xénero dramático para tratar asuntos de actualidade como a saúde mental ou a dor. A historia afonda na relación íntima das personaxes protagonistas e, a través delas, esculca nese sentimento ata a emoción».

O xurado tomou a decisión por maioría trala reunión do pasado venres nas instalacións de Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Vigo. Estivo integrado pola profesora Ana Arias Castro, as escritoras Iria Collazo e Lara Dopazo Ruibal, o crítico literario Ramón Nicolás e o escritor Adrián Pérez Bote —anterior gañador do galardón—, con Malores Villanueva como secretaria en representación de Galaxia.

«Retrato xeracional»

A historia, engadiu o xurado, «transita diversos territorios, físicos e emocionais, dende as paisaxes luguesas da nenez, ata a xeografía itinerante que percorre a protagonista. Estas referencias espaciais, xunto con outras artísticas, literarias, musicais, constrúen un potente retrato xeracional».

Graduada en Neurociencia pola Universidade de Edimburgo e licenciada en Medicina pola Universidade Complutense de Madrid, María López Quiroga escribe desde nena. Traballou como escritora, editora e divulgadora científica en Escocia e Suecia.