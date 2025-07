María Xosé Porteiro e Galaxia, entre os gañadores dos Premios Insua dos Poetas

A escritora e xornalista María Xosé Porteiro, a Editorial Galaxia e o escritor César Lorenzo Gil son alguns dos gañadores dos Premios Insua dos Poetas 2025. A entrega celebrarase, na XVII Festa da Palabra, o próximo sábado 19 de xullo na parroquia de Madarnás, en O Carballiño, nun acto que incluirá unha homenaxe a Castelao.

O escritor César Lorenzo Gil, tamén coñecido como César Cequeliños, gaña o Premio Literario «principamente polo seu importante labor crítico a través do blog Os Biosbardos, segundo destaca a organización dos premios nun comunicado.

O Premio Lingua Galega nos Medios de Comunicación recae na xornalista, política e escritora en lingua galega María Xosé Porteiro —destaca a organización— «pola súa dilatada traxectoria a prol da lingua galega nos medios de comunicación».

O xurado outorga o Premio Defensa e impulso da Cultura e da Lingua á Editorial Galaxia «nos seus 75 anos initerrompida defensa da nosa identidade como pobo», e como «referente imprescindible paraGalicia».

O Premio a un colectivo destacado pola galeguización é para a Irmandade Sanitaria Galega, «polo afortalecemento do galeguismo e do humanismo e pola súa dignificación da lingua propia nas relacións cos pacentes».

O xurado concede o Premio defensa do medioambiente ao CEIP Plurilingüe Curros Enríquez de Celanova, e o Premio ámbito audiovisual en galego ao Cine Club Padre Feijóo de Ourense.

Finalmente, o Premio lingua e cultura galega na emigración é para Ramón Aguiño López, nado en 1944 no Grove. Marchou á Arxentina, coa súa nai e a súa irmá, para reencontrarse co seu pai e participou sempre en todas as iniciativas culturais promovidas polos colectivos de emigrantes galegos na Arxentina.