«Ven, anda vuela, deja el sueño, pasa la raya, atraviesa el sonido (...) Puedes salir del cuerpo, dale la vuelta al cuerpo, quieres salir, puedes entrar…». Son versos declamados a considerable velocidad por el poeta gallego Carlos Oroza (Viveiro, 1923-Vigo, 2015) en la canción Malú, publicada en formato single en 1975, hace la friolera de cincuenta años. Para muchos constituye el primer rap en español de la historia, grabado más de una década antes de que el rap como género musical importado de Estados Unidos comenzase a hibridar la música española.

Medio siglo del rap pionero de Oroza

Hace años la Asociación Évame Oroza, presidida por Xabier Romero, localizó una carátula antigua de este disco sencillo —se reproduce a 45 revoluciones por minuto, en lugar de las 33 del álbum de larga duración (LP)— que lanzó Ariola en 1975 en una edición muy limitada y que ahora es una pieza de coleccionista. Por suerte, Malú, que se basa en el poema más conocido de Oroza, se puede escuchar en YouTube con una calidad de sonido más que notable.

La portada —ilustrada con unas setas, tal vez alucinógenas—, la letra repetitiva y el tono lisérgico de la canción, que termina con una inequívoca invitación del cantante a «alucinarse», sugieren que el tema describe un viaje de ácido en el que el individuo sale de su cuerpo.

«Me pareció interesante poner música al poema Malú, y con la colaboración del músico de jazz y actor Pedro Ruy-Blas y su grupo Eclipse hicimos para el sello Ariola un experimento de poesía sin rima pero con ritmo», explicaba el propio Carlos Oroza al periodista Pedro Martín Matilla en una entrevista publicada en Diario de Ibiza en 2013.

Oroza se refería a Pedro Ample Candel, de nombre artístico Pedro Ruy-Blas (Madrid, 1949), cantante, baterista, compositor y actor conocido por haber fundado el grupo Dolores junto a jóvenes músicos como el saxofonista y flautista Jorge Pardo, hoy uno de los músicos de jazz más prestigiosos de Europa. Dolores colaboró durante años con Paco de Lucía.

Oroza confirmó en la citada entrevista con Diario de Ibiza que el poema Malú está inspirado en Formentera: «Divisé la isla en el horizonte y entonces realicé un desplazamiento psíquico poético hasta Formentera. Nunca estuve en la isla», precisó.

El poeta viveirense, que vivió en Madrid y en Ibiza antes de establecerse en Vigo, consideraba su poesía un canto, un arte oral que era muy reacio a imprimir. «Mi poesía está hecha para ser escuchada. La imprenta es un fenómeno de nuestro tiempo; la poesía, anterior. El pueblo necesita oración, canto, palabra y silencio», declaró en una entrevista en 2009.

Su conexión musical no terminó con Eclipse: actuó junto a Nico, cantante de la Velvet Underground y musa de Andy Warhol, que murió en Ibiza en 1988 tras caer de su bicicleta.

Para ponderar el carácter pionero de este rap en español de Oroza hay que tener en cuenta que se considera que el primer rap grabado fue Rapper’s Delight, de The Sugarhill Gang, lanzado en 1979, aunque algunos consideran un precedente del rap The Revolution Will Not Be Televised (1971), de Gil Scott-Heron.

En el año 1988, Radio Futura publicó el maxi-single Paseo con la negra flor, remezcla rap del tema La negra flor, de su magistral álbum La canción de Juan Perro. Y también en 1988 nacía en el pub El Manco de Vigo, a instancias de Julián Hernández, Def Con Dos, grupo pionero del hip hop en español, inspirado por Public Enemy, Run DMC y Beastie Boys.

Mucho antes que ellos, Carlos Oroza, del que este próximo 21 de noviembre se cumplirá una década de su fallecimiento en Vigo, demostró la potencia expresiva del rap.