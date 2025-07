¿Qué probabilidad hay de sobrevivir al impacto de un rayo?

Más de 24 horas después de ser impactada por un rayo, la mujer de 55 años sigue ingresada en el hospital Clínico de València con pronóstico grave; sigue intubada en el área de reanimación en la planta segunda del centro, como ha podido confirmar Levante-EMV, del mismo grupo que LA OPINIÓN. Su hija, de 22 años, también afectada por la descarga eléctrica, fue dada de alta el domingo.

La última víctima mortal por el impacto de un rayo en España data de 2022, según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE) en su informe anual de defunciones según la causa de muerte; los últimos datos oficiales son de 2023, cuando no se registró ninguna víctima mortal por este motivo. El año anterior, 2022, la cifra ascendió a dos fallecimientos por esta causa.

Durante la última década, esta misma estadística recoge entre una y tres víctimas mortales en todo el territorio nacional. Sin embargo, los especialistas la elevan, habitualmente, a entre 10 y 15 muertes anuales, un dato que cita la doctora Mónica Talavera, facultativa especializada en Cuidados Intensivos en un hospital valenciano. «Todos los años hay una cifra notable de personas afectadas por la caída de rayos —explica—. No es extremadamente elevada, pero tampoco tan pequeña para no tenerla en consideración».

A nivel médico, el impacto de un rayo en personas «es un asunto muy peculiar». La especialista reconoce que «si te da de lleno, te puede matar» por la parálisis del corazón. Se desconoce si la mujer ingresada, aún grave, fue impactada directamente por la descarga eléctrica o recibió el golpe por proximidad al lugar del impacto —cabe recordar que estaba apoyada en un árbol—; pero el equipo del SAMU consiguió reanimarla tras haber estado en parada cardíaca.

Si no se fallece directamente por el impacto, la afectación para la salud depende de múltiples variables: el punto de entrada y salida al organismo de la descarga eléctrica, las zonas del cuerpo que recorre o los órganos implicados en la trayectoria el rayo. «Puede producir desde lesiones leves como contusión e inf lamación de los órganos, pero también otras mucho más graves —indica la facultativa—. En el peor de los casos, causa quemaduras internas graves e, incluso, el estallido de órganos vitales». Como consecuencia de la fulguración, además, se puede sufrir un golpe y padecer un traumatismo craneal o roturas en el brazo o las costillas; son dos de los ejemplos citados por la especialista. Otro de los efectos, si el rayo pasa cerca del corazón, como parece ser que le ocurrió a la mujer herida en Valencia, es la aparición de arritmias.

Según la Aemet, el interior norte de la Comunidad Valenciana es la zona de España que mayor número de rayos concentra, con un registro de entre 5.000 y 6.000 rayos caídos en 2023.

Las dos mujeres se resguardaron debajo del árbol durante la tormenta, según los testigos presenciales; en el momento del impacto del rayo, ambas estaban apoyadas en él. Este es uno de los errores más frecuentes; el principal es permanecer en el agua, bien en una piscina o en el mar.

La principal recomendación, en caso de ser posible, es ponerse a cubierto y cerrar puertas y ventanas. Si no se puede y se está al aire libre, lo mejor es agacharse y ponerse de cuclillas, a ser posible sobre algún material aislante. Otros consejos son mantenerse alejado de objetos metálicos, aparatos eléctricos o árboles prominentes. Si se está en la carretera, el mayor riesgo es para quienes viajan en bicicleta. En caso de hacerlo en coche, se recomienda apagar el motor y permanecer en el interior del vehículo.

La alcaldesa de Cubelles, Rosa Fonoll, explicó que no se ha presentado ninguna denuncia por desaparición, pero que varios testigos alertaron al 112 contando que u

Suspendida la búsqueda en Cubelles

Los Bomberos de la Generalitat de Cataluña suspendieron ayer la búsqueda de las dos personas que rastreaban por la costa y las playas de Cubelles (Barcelona) al no hallar ningún rastro de ellas, y no reanudarán las tareas si no aparecen nuevos indicios que apunten a que pudieron haber sido arrastradas por la fuerza del río. Esta decisión fue tomada tras rastrear el cauce del río Foix y sus márgenes, las playas próximas a la desembocadura, la línea de costa y mar adentro.

n menor y un adulto cayeron al río cuando estaban cruzando una pasarela.

