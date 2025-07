Roberto Verino recibe el Premio de Honor de la Academia de la Moda Española

El diseñador gallego Roberto Verino recibió ayer uno de los galardones más importantes de su carrera. El creador de Verín fue reconocido con la máxima distinción de la Academia de la Moda Española, que le otorgó su Premio de Honor en la segunda edición de los premios FAME. El galardón destaca una trayectoria profesional ejemplar marcada por el compromiso ético, la defensa de la moda con valores y la conexión emocional con las personas. «Recibir este premio me emociona profundamente. Me siento honrado, pero sobre todo agradecido. Agradecido por poder seguir haciendo lo que me apasiona después de tantos años y por sentir que este trabajo, hecho con alma y dedicación, ha calado en tantas personas», declaró Roberto Verino durante la entrega de premios. Con más de cuatro décadas de recorrido, Verino ha sido uno de los grandes impulsores del sector, tanto a nivel creativo como institucional. Fundador de la antigua Pasarela Cibeles y miembro fundador de la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME), acompañó desde dentro los grandes hitos de la industria nacional. En activo desde 1982 al frente de su firma, su propuesta se ha consolidado como sinónimo de elegancia atemporal y diseño emocional.

«He defendido siempre una moda con valores, que perdure en el tiempo y no se rinda a las prisas. Este reconocimiento lo siento también como un homenaje a los oficios, a los artesanos, a todos los que han trabajado a mi lado creyendo en esta forma de hacer las cosas con alma», añade.

La defensa de los llamados «armarios emocionales» —colecciones que cuentan historias y permanecen con nosotros en el tiempo—, junto con su apuesta constante por el trabajo bien hecho y el respeto a la mujer, han definido un estilo propio. Uno de sus grandes símbolos es el «traje Verino», convertido en los años 80 en un icono del empoderamiento femenino.

«Desde el principio, he querido diseñar para una mujer fuerte, libre y valiente. El traje Verino nació de ese deseo de vestirse sin pedir permiso para ocupar el lugar que merecía. Que hoy se reconozca esa intención me llena de emoción», señaló. Este Premio de Honor se suma a una larga lista de reconocimientos, entre los que destacan la Aguja de Oro (1992), la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2008) o su ingreso como académico numerario de la Real Academia Galega de Belas Artes. Para el diseñador gallego, este premio tiene un valor especial por venir de quienes forman parte activa de la industria que tanto ha defendido.