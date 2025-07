A conselleira do Mar, Marta Villaverde, participou onte na XXXIII Festa do Percebe do Roncudo, en Corme (Ponteceso), unha cita gastronómica declarada Festa de Interese Turístico de Galicia no ano 2014 e que aspira a obter a mesma distinción a nivel estatal.

Corme repartiu unhas 2.100 racións na Festa do Percebe do Roncudo

Segundo a responsable autonómica, esta celebración «contribúe á valorización dun produto, o percebe do Roncudo, que, pola súa alta calidade e sabor excepcional, está considerado un dos mellores do mundo».

«As características mariñas da zona, con fortes ondas e rochas batidas polo mar, xunto co traballo, esforzo e valentía dos profesionais que o recollen dun xeito totalmente sustentable, fan posible que este marisco chegue ao consumidor nas mellores condicións», apuntou a conselleira.

Este ano, o pregón correu a cargo do equipo feminino de fútbol de Corme, campión da Liga da Costa, e foi presentado pola actriz Estíbaliz Veiga.

Marta Villaverde, que estivo acompañada polo alcalde de Ponteceso, José Manuel Mato, e polo patrón maior de Corme, Roberto Vidal, participou nunha degustación na que se serviron uns 700 quilos de percebes. En total, repartíronse unhas 2.100 racións, que se vendían a trinta euros.

O grupo O tren da unha ambientou a festa cun pasarrúas, e para os máis pequenos houbo inchables e unha gardería infantil.

Ás sete da tarde deu comezo o festival Ouro Negro, con máis de 16 horas de música a cargo de DJ Tank, Pawly, Groove Amigos, Tuxiro, Toni Seijas, Drew Korme, Dmiron, Rokiño e Riskero.

As lonxas galegas comercializaron o ano pasado máis de 230 toneladas de percebes, acadando un valor no mercado próximo aos nove millóns de euros.