Carmen Martínez Rodríguez, científica del CSIC: «No pedimos que se nos regale nada, solo lo justo»

Carmen Martínez Rodríguez (Cangas del Narcea, 1961) destila pasión por su trabajo, el requisito más importante que, a su juicio, debe cumplir todo buen investigador. En el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), al que llegó en 1986, trabaja con su equipo en varios frentes, desde el estudio de la resistencia a las enfermedades de la vid hasta la recuperación de una rosa antigua para su uso en la industria del perfume y la restauración del olivo autóctono gallego —«Ahí tenemos un auténtico tesoro», asegura con entusiasmo—. A partir de ahora compaginará su labor profesional con la presidencia de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas de Galicia (AMIT-GAL), que desde 2015 promueve la participación femenina en la investigación, la ciencia y la tecnología.

¿Qué la mueve a dar un paso al frente y asumir la presidencia de AMIT Galicia?

La verdad es que me lo pensé mucho, porque en mi grupo de investigación tenemos muchas salidas y me preocupaba no disponer de tiempo suficiente para asumirlo todo. Pero es importante que todas pongamos nuestro granito de arena. Y el equipo directivo que me acompaña es magnífico. Creo que entre todas seremos capaces.

El desafío no es menor: no se trata solo de promover la presencia femenina en el ámbito científico, sino también de visibilizar la investigación que hacen esas mujeres y que, por la razón que sea, no suele trascender tanto como la de los científicos hombres...

En efecto. Hay que promover ese trabajo, apoyarlo y hacerlo visible. Y, por otro lado, analizar la visión que cada una de nosotras tiene desde su ámbito profesional, porque el mundo de la ciencia y de la tecnología es muy competitivo. Tienes que estar siempre al día y lo que reflejan los datos objetivos estadísticos es que en el ámbito científico tecnológico entramos al inicio de la carrera el mismo número de mujeres que de hombres o incluso más y, conforme va subiendo de nivel, la presencia femenina va disminuyendo, hasta quedar en un 27%, frente al 73% de hombres.

Es decir, que el problema no está tanto en el acceso a la investigación como en lo que sucede una vez que se inicia esa carrera...

Así es. La carrera científica se inicia una vez que te has licenciado. Quizás hay incluso más mujeres que comienzan a hacer la tesis doctoral, pero, luego, según vas ascendiendo de nivel o incluso a la hora de obtener becas para realizar la tesis, la presencia de mujeres va disminuyendo, incluso en los premios de investigación. Y, una vez que se obtiene la plaza, ocurre lo mismo. Por poner un ejemplo, hay muchísimas menos catedráticas que catedráticos.

¿Qué es lo que frena a esas mujeres que se inician en el mundo de la investigación y acaban dejándolo o invisibilizadas?

No lo sabemos exactamente y es una de las cuestiones que queremos analizar. Seguramente hay muchas razones y la conciliación familiar es una de ellas. Tampoco pedimos que se nos regale nada. Pero sí que se nos dé lo justo, lo que cada una merece objetivamente y teniendo en cuenta su trayectoria.

Hablaba de la conciliación. ¿Cómo afecta la maternidad a la productividad de las investigadoras?

No es fácil asumir ambas cosas. Yo, de hecho, soy madre, tengo dos hijos ya mayores y lo he vivido. Uno de los momentos más difíciles es cuando ya has leído tu tesis doctoral y tienes que irte al extranjero. En esas edades, con treinta y tantos años, cuando el que se va es un hombre lo hace tranquilamente, aunque tenga hijos. En el caso de la mujer es más difícil. En nuestro grupo de investigación procuramos apoyarnos y buscar lugares donde esas científicas lo tengan más fácil para conciliar. Los hijos son de ambos, no de las mujeres, y ahí tenemos que insistir más como sociedad, aunque cada vez hay más hombres incorporados al mundo de los cuidados.

¿Afecta también el llamado síndrome de la impostora?

Lo hemos hablado muchas veces. Una mujer se lo piensa más cuando va a asumir un cargo. Lo primero que piensas es: «¿Seré capaz? ¿Podré compaginarlo con mi trabajo y con mi familia?». No sé si los hombres lo analizan todo con la misma intensidad que nosotras.

¿Qué medidas de conciliación ayudarían a las investigadoras?

Lo que veo es que el mundo de la ciencia es tan competitivo que no puedes permitirte el lujo de estar desconectada los cuatro meses del permiso de maternidad. No puedes, porque te quedas fuera de combate. Ayudaría, eso sí, tener guarderías en los centros de trabajo. En mi grupo de investigación cuando alguna ha tenido un hijo el resto hemos intentado trabajar para que esa mujer pudiera seguir publicando y sumando méritos durante su permiso de maternidad. Pero no siempre ocurre así.

¿Cree que está bien visto socialmente que una mujer quiera seguir trabajando al mismo ritmo después de ser madre?

Quizás no esté bien visto. Todas somos conscientes de que cuando tienes un hijo necesitas descansar físicamente y necesitas atenderlo. A veces lo que haría falta sería buscar opciones para que la mujer, si quiere, pueda seguir trabajando y no se quede fuera de juego.

Eso puede explicar que, al final, los investigadores acaben sumando más méritos que sus colegas mujeres...

Sí, pero luego vemos que en muchos premios, por ejemplo, acaban ganando candidatos hombres que tienen una trayectoria tan buena como sus colegas mujeres. Da la sensación de que, al mismo nivel de calidad y de producción científica, no sé por qué, la balanza se inclina siempre hacia los hombres. Hay mujeres con trayectorias impresionantes a las que no les llega nunca ese reconocimiento.

En todo caso, ¿percibe avances o de algún modo retrocedemos?

Sí, igual hay cierta regresión. Pero yo lo pienso muchas veces, los que están ahí ahora son nuestros hijos, los hemos educado nosotros.

