Supervivientes de la oposición en Galicia: "Salí llorando pensando que no era para mí"

Carla Chao aún se emociona al recordar el momento en que vio su nombre entre los que superaron la primera fase de las últimas oposiciones de Educación en Galicia, donde solo el 12% de los 17.600 aspirantes pasó el corte. Se presentaba por segunda vez a Infantil, tras haber suspendido el año anterior por no preparar todo el temario. «Salí llorando pensando que no era para mí», confiesa. Pero no se rindió: retomó el estudio en septiembre con los 25 temas listos y una estrategia basada en la constancia, la planificación y el aprovechamiento del tiempo. «No se trata de estudiar mucho, sino de hacerlo bien», asegura. También considera fundamental la suerte, por el carácter subjetivo de las pruebas, y el apoyo emocional: «Es muy importante tener una red cerca que te anime en los días malos».

Tras superar el primer examen, tuvo apenas dos semanas para preparar desde cero la defensa de la programación y la exposición oral. Se volcó por completo: «Trabajé de mañana, tarde y noche». Alternó momentos de motivación con otros de desánimo, pero siguió adelante. Pulió su programación, ensayó unidades didácticas incluso los fines de semana y practicó la exposición delante de muñecos. «Lo que más respeto me imponía era hablar delante del tribunal», admite. Aun así, al comenzar, los nervios desaparecieron: «Confiaba en mí y en lo que había preparado. Estaba hablando de algo que me gusta y que había hecho con mucho cariño».

Convertirse en funcionaria sería para Carla un cambio radical. «No solo por la estabilidad laboral, sino por sentir que todo el esfuerzo de estos años ha valido la pena. Poder trabajar de lo que realmente amas es un orgullo». Su experiencia le ha enseñado que las oposiciones son una carrera de fondo. «Nadie sabe cuándo va a llegar el aprobado o el suspenso. Puedes sacar la plaza el primer año, el tercero o el quinto. Lo importante es no tirar la toalla».

Asimismo, Marcelino Penide Durán es uno de los pocos aspirantes que logró superar la primera fase para Informática en Secundaria, donde quedó eliminado cerca del 90%. Lo logró tras un año entero en paro, dedicado exclusivamente al estudio. «Yo creo que tuve más tiempo que otros y también un poco de suerte», admite. «Me cayeron dos temas que me sabía bastante bien, y uno de ellos supuse que casi nadie atacaría. Era un tema muy raro y feo. Eso también puede marcar la diferencia».

Subjetividad

Ya se había presentado a convocatorias anteriores sin mucha preparación. Esta vez, los nervios eran mayores precisamente porque había estudiado a fondo. «Notas que hay gente muy tranquila, que probablemente no ha tenido tiempo para prepararlo. Yo estuve todo el año centrado, pero otros trabajan, como me pasó a mí otros años, y así es imposible llegar».

Había trabajado en la empresa privada y en la docencia, lo que le ayudó en la segunda fase, con la programación y la exposición de una unidad didáctica. «El hecho de haber dado clase y haber hablado en público delante de 15 o 30 alumnos siempre ayuda. Preparar una clase no difiere tanto de defender una programación ante un tribunal».

Sobre la primera prueba —teórica y práctica—, le pareció justa en cuanto a exigencia técnica, pero critica que el temario esté «completamente desactualizado». «Es del año 93. Hay temas que directamente están obsoletos. Se habla de que lo van a renovar, y la verdad, ya va tocando». La parte práctica es impredecible: «Puede caer cualquier módulo o asignatura. A veces son ejercicios asequibles, y otras se requieren conocimientos muy específicos».

Tampoco Marcelino había preparado una programación didáctica para Galicia. «Los requisitos y formatos varían bastante entre comunidades. Al final, aprobé, pero raspado». A pesar de las dificultades, su vocación docente está intacta. «Lo pasas bien cuando llevas la clase bien preparada, cuando te gusta lo que das. Pero a veces no puedes. En esta especialidad tenemos muchísimas atribuciones y salimos de la carrera sin competencias suficientes para todo lo que se nos exige». Y resume un sentir compartido: «O eres un buen profesor o eres un buen opositor. Ambas cosas son muy difíciles de compaginar». Pero ¿por qué esa criba en la primera fase?

Posibles causas de la criba

El sindicato ANPE atribuye el bajo número de aprobados en la primera fase de las oposiciones docentes en Galicia al calendario ajustado, la falta de vocación en algunas especialidades y un sistema obsoleto. Según su portavoz, Julio Díaz, los tribunales deben cerrar el proceso antes del 20 de julio, lo que obliga a aplicar filtros estrictos desde el inicio. Además, muchas personas se presentan solo para mantenerse en listas de interinos, lo que sobrecarga al sistema, y propone revisar esta exigencia, como ya ocurre en otras comunidades.

Díaz también señala que en especialidades como Informática, Física o Química muchos aspirantes priorizan la empresa privada y no preparan bien la oposición, a diferencia de otras como Infantil o Pedagogía Terapéutica. Critica además temarios desfasados y un modelo de oposición regulado por un real decreto de 2007, que considera inadecuado para los nuevos docentes. Por último, denuncia la falta de transparencia del proceso este año y reclama reabrir las aplicaciones de seguimiento, algo que no vulnera la protección de datos.

Entre las que no superaron la primera criba está Catalina —nombre ficticio—, interina desde hace cinco años. Acaba de quedarse fuera en la primera prueba de Pedagogía Terapéutica: «Este año el examen fue especialmente complicado. Tenías que ir muy al grano, y el número de plazas ha sido el más bajo en mucho tiempo».

La precariedad y la incertidumbre marcan su trayectoria. «En Galicia sacan plazas todos los años, pero en cantidades ridículas. Este año, en mi especialidad, tocaba plaza y media por tribunal», alega. La primera prueba le parece la más injusta. «Es lo más subjetivo que te puedes encontrar. A mí me ha pasado: sacar un nueve con un tribunal y un cinco raspado con otro, con el mismo tema», reconoce. El examen incluye tema teórico y caso práctico leído en voz alta. «Todo depende de cómo lo expreses, de cómo leas, de si al tribunal le gusta tu forma de escribir… No es tanto si sabes o no, sino si encajas», valora. Antes, Catalina ha llegado a la segunda fase. «A mí me cuesta por los nervios de hablar en público, no por falta de preparación; tienes que saber justificar la propuesta y ajustarte al tiempo». Catalina reconoce que la falta de garantías mina la motivación. «Llevo años sacrificando mi vida por estudiar, sin resultados», sostiene. Y denuncia que no se convocan suficientes plazas para alumnos con necesidades. Antes de cambiarse a Pedagogía por una lesión de espalda, fue maestra de Infantil. Ahora, cada curso cambia de centro. Su contrato como interina dura de septiembre al 31 de agosto. «Si no me presento, salgo de listas. Pero no voy a volver a dejar de ver un partido de mi hijo por quedarme estudiando. El próximo lo haré mejor, pero ya no estoy dispuesta a sacrificarlo todo», confiesa.

Marisa, una aspirante de Formación y Orientación Laboral en FP relata el agotamiento tras su esfuerzo. Preparó el examen durante un año completo con dedicación absoluta. «Tu vida gira en torno a esto, sueñas con el temario y repasas fórmulas hasta mientras haces la compra», indica. Critica la falta de un temario oficial, la presión por el tiempo —«la prueba no se puede terminar aunque sepas responder»— y la subjetividad del proceso, donde se valora más la capacidad de memorizar que la de enseñar. «Te quedas con una sensación de impotencia enorme».

Suscríbete para seguir leyendo