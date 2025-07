Un cuarto de los graduados en ciencia y tecnología, en empleos de menor nivel

Hace dos meses el Instituto Galego de Estatística (IGE) daba cuenta en su Enquisa de vacantes de que las empresas gallegas con diez o más empleados andan a la caza y captura de 2.871 de titulados STEM, un perfil que acapara la cuarta parte de sus demandas de personal. En el informe que acaba de publicar el Observatorio da Sociedade da Información e a Modernización de Galicia (Osimga), exclusivamente centrado en las compañías TIC, en las que se presupone una mayor apuesta por este tipo de trabajadores cualificados, tres de cada cuatro empresas vuelven a quejarse de las dificultades para hallar profesionales adecuados para cubrir los puestos técnicos. No obstante, la principal razón que aducen para no contratar a estos titulados es que resultan excesivamente caros.

Mientras tanto, una parte de esos profesionales, supuestamente deseados, ocupan sus jornadas laborales en trabajos que no requieren su nivel de cualificación. Así se deduce del estudio sobre inserción laboral publicado por el Ministerio de Universidades a partir de las afiliaciones a la Seguridad Social de la promoción que finalizó en 2019 y su situación cuatro años después de titular.

Gráfico de graduados dados de alta en la Seguridad Social / Simón Espinosa

En concreto, para egresados de la rama de Informática, uno de los perfiles más directamente relacionados con las nuevas tecnologías, los datos revelan que un 26,6% de quienes están de alta lo hacen en un grupo de cotización medio —la inmensa mayoría— o bajo —un 2,62%—. El Gobierno explica que los grupos de cotización medios, no manuales, se relacionan con un nivel de formación medio de carácter no manual, mientras que para los grupos bajos y manuales no se requiere formación específica y el trabajo es de carácter manual.

El de la Informática es uno de los ámbitos que encajan en la formación STEM, en concreto dentro de la E, de Ingeniería, en inglés. Si se analiza en general qué ocurre con esa rama del saber, en la que se engloban titulaciones como Ingeniería de Telecomunicaciones, los jóvenes infraempleados se quedan en una cifra similar, solo un punto más abajo, un 23,6%.

De esa ecuación también forma parte la S (también en terminología anglosajona) de Ciencias. En el paraguas general, están sobrecualificados para sus trabajos, dado que no están de alta en los grupos de cotización de titulados universitarios (donde Universidades incluye a ingenieros, licenciados, alta dirección, diplomados e ingenieros técnicos), un 38,1% de los trabajadores que cotizan a la Seguridad Social. La situación es peor en las denominadas Ciencias de la Vida, donde esta situación afecta al 42% de contratos, y baja al mínimo en Matemáticas, en donde afecta al 26,6% de los graduados. Matemáticas es otra de las disciplinas más relacionadas con las TIC, por su papel en el campo del big data, por ejemplo.

El informe más reciente de la Xunta sobre empresas TIC concluye que para el 76,7% de este tipo de compañías es «difícil o muy difícil» contratar profesionales especializados. Las principales causas de esas «dificultades» son, indica, «en más de la mitad de las ocasiones», que «suponen un coste excesivo». La Xunta advierte que cobra fuerza la percepción sobre «carencia de candidatos con formación STEM» respecto a años previos, pasando del 46,1% de 2023 al 52,8% en un año. En las empresas TIC gallegas el 40% del personal tiene titulación universitaria STEM y un 28,2% se ha formado en ciclos formativos STEM, un tercio más en un año.

