Un modelo educativo digno de exportar

«Por constituír unha iniciativa educativa e cultural pioneira que leva promovendo, dende 1995, o uso da lingua galega en contextos reais, creativos e interxeracionais». Con este argumentario, o xurado do XVI Premio Rosalía de Castro de Lingua da Deputación da Coruña acordou por unanimidade conceder, na categoría de entidades, o senlleiro galardón á Asociación Cultural e Pedagóxica ‘Ponte… nas ondas!’, un recoñecemento que recae xusto cando se cumpren tres décadas dende que este proxecto iniciou a súa andaina á beira do Miño para velar polo patrimonio inmaterial galego-portugués, achegándoo á mocidade nas aulas a través das novas tecnoloxías da información.

Coa emoción aínda a flor de pel logo da recollida da distinción na Coruña, o presidente de ‘Ponte... nas ondas!’, o mestre Santi Veloso, analizou que este premio «é un recoñecemento que chega coincidindo co 30 aniversario e que referenda un traballo ben feito na defensa do patrimonio inmaterial e da nosa lingua. Este ano está sendo moi intenso, non só pola celebración do aniversario, senón que tamén coincidiu con que as Letras Galegas foron dedicadas ao patrimonio inmaterial, ás cantareiras que preservaron a literatura oral, e a nosa liña vai precisamente na preservación dese patrimonio para as novas xeracións. O Premio Rosalía de Castro, que logrou a unanimidade do xurado, é unha coincidencia moi feliz para nós».

O feito de terse consolidado como un referente educativo cunha metodoloxía participativa e transfronteiriza, así como terse reafirmado como unha ferramenta eficaz na valorización, normalización e proxección internacional da lingua galega, chegando incluso a ser avalada o pasado 2022 pola Unesco como un modelo de boas prácticas co patrimonio cultural inmaterial, é toda unha carreira de fondo que non só lle valeu este ano a ‘Ponte... nas ondas!’ o Rosalía de Castro, senón que hai un mes escaso a entidade tamén foi distinguida en Lugo co I Premio María Xosé Rodríguez Valcarcel, outorgado pola Epapu (Centro Público de Educación Permanente de Adultos) Albeiros.

Con respecto a este galardón, Santi Veloso destacou que foi un premio que lles fixo especial ilusión, «pois chegou da man de colegas docentes dun centro de ensinanza pública de adultos, e tamén supuxo un recoñecemento a todo o traballo que levamos efectuando ao longo destes 30 anos».

Un referente en rede

Ben lonxe queda aquel día de radio de 1995 que tendeu pontes «na Raia» a través das ondas cunha emisión de 12 horas de programación radiofónica elaborada integramente por alumnado de ambas marxes do río Miño, unha experiencia que naquela xornada contou coa participación de 16 centros galegos e portugueses. Botando a vista atrás, Santi Veloso indica que, «dalgún xeito, agora estamos pechando un ciclo, porque dende que fomos recoñecidos pola Unesco como modelo de boas prácticas co patrimonio inmaterial, agora queda establecida xa unha liña para emprender e exportar este modelo a outros territorios. Que a Unesco o respalde, significa que pode ser replicado noutros lugares e ese é o reto actual».

Neste senso, co impulso da Consellería de Educación, o mestre e presidente de ‘Ponte... nas ondas!’fai mención a que o proxecto está centrado na actualidade en consolidar a rede de centros participantes en Galicia, que xa conta con practicamente 30 escolas de distintos puntos da comunidade adheridas, e sinala que a experiencia está funcionando «moi ben, porque por primeira vez teñen un referente claro que permite que os docentes reciban formación específica».

Santi Veloso pon en valor que Galicia é a primeira comunidade autonóma que impulsa o traballo en rede dos centros educativos co patrimonio inmaterial como eixe vertebrador e conclúe apuntando que «en Ponte... nas ondas! houbo unha evolución moi clara porque fixemos o tránsito do ámbito analóxico ao ámbito dixital e fomos pioneiros, por exemplo, nas primeiras emisións en streaming de radio. Na actualidade, estamos innovando co concepto de radio audiovisual, que é esa radio que se ve e que para nós abre moitísimas posibilidades como experiencia educativa».

Medio milleiro de fotos para o ‘Certame Imaxes do Patrimonio’

Recuperar fotos antigas que posúen as familias, dixitalizalas e redactar un texto relacionado coa imaxe. Esta foi unha das últimas propostas que ‘Ponte...nas ondas!’ lanzou ás escolas este curso co obxectivo de celebrar a oitava edición do Certame Imaxes do Patrimonio que, nesta ocasión, vén de acadar a recepción de medio milleiro de instantáneas. Escolas portuguesas como as de Barcelos, Porto, Monção ou Póvoa de Varzim, así como centros de Ponteceso, Ferrol, Negreira, Ordes, Foz, Mos, Santiago, Vigo ou Noia, entre moitas outras vilas de Galicia, enviaron á entidade mostras do seu traballo nas aulas no marco deste concurso que ten como obxectivo principal que a mocidade se achegue, dentro do seo familiar, a moitos aspectos do patrimonio cultural que non se atopa documentado. Neste senso, dende ‘Ponte... nas ondas!’ consideran que este certamen é unha boa ferramenta para que a rapazada poida acceder a «unha boa parte de expresións culturais que xa desapareceron ou que son descoñecidas polas novas xeracións. As imaxes dos álbums familiares conteñen moitas destas manifestacións e vivencias que poden ser descoñecidas polo alumnado dos centros educativos e é preciso que a xente máis nova coñeza o seu pasado recente e que sexa quen de interpretalo». No certame tamén se contempla unha categoría de podcasts na que participarán varias ducias de pezas elaboradas polo alumnado. Logo da análise do xurado, as propostas gañadoras coñeceranse o vindeiro outono. Un alambique ambulante por terras de Amandi, a primeira fábrica de gaseosas de Laza, un tataravó palangreiro en terras do Barbanza, ou un concurso de vestidos de bonecas nos anos 50, foron exemplo das estampas gañadoras o ano pasado.

