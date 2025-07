Laureano Oubiña y su crítica contra el turismo masivo en Galicia: «A mí siempre me gustó que la playa estuviera vacía y a poder ser de noche»

Laureano Oubiña no deja de sorprender a sus seguidores en redes sociales. Reconvertido a influencer, acumula más de 50.000 seguidores en su cuenta de Instagram y una de sus últimas publicaciones, en la que critica el modelo de turismo masivo actual, no ha tardado en volverse viral.

En el vídeo, que puede verse en su perfil y está a punto de llegar a los 10.000 'likes', Oubiña recuerda en un claro tono irónico como eran hacen años los veranos y lo mucho que le gustaba ir a la playa por las noches: «Ahora todo el mundo venga de turismo masivo... a mí nunca me gustó el turismo masivo, yo siempre iba a la playa y me gustaba que estuviera vacía... y a poder ser de noche y que no haiga nadie», explica entre risas el que fue condenado por la Operación Nécora por blanqueo y delito fiscal.

En septiembre será juzgado por introducir 5 kilos de cocaína en Asturias

El histórico narco gallego fue arrestado en el año 2017 en el marco de la 'operación Matta' de la Guardia Civil junto a otras 21 personas y será en septiembre, cuando se siente de nuevo en el banquillo acusado de introducir desde Arousa un cargamento de cinco kilos de cocaína en el Principado de Asturias y por el que podrían condenarlo a cuatro años y nueve meses de cárcel.