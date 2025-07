Galicia recibe un agosto de 35 festivales, pero sin estrellas internacionales

La efervescencia festivalera prosigue tras el medio centenar de citas de junio y julio. Para el entrante agosto, el rastreo por internet arroja unos 35 festivales de música en Galicia. A diferencia de los carteles del inicio de verano, en esta ocasión no habrá estrellas internacionales. Para verlas deberemos dar el salto a certámenes vecinos como Paredes de Coura –Lola Young, Vampire Weekend, Franz Ferdinand, Air King Krule– o Vilar de Mouros (Papa Roach, Sex Pistols con Frank Carter, .James). Aún así, los festivales gallegos nos ofrecerán melodías suculentas en directo para disfrutar de cada jornada. A continuación, un resumen de estas y otras citas.

Lola Young actuará en Paredes de Coura este mes. | | INSTAGRAM

Sonrías Baixas

Bueu tendrá este jueves 31 será la primera jornada con el rock de La Raíz o la fusión de electrónica y tradicional de Baiuca. El viernes, Carolina Durante, Sen Senra, Cariño, Grande Amore, Luis Fercán, Shego o Eme Dj. El sábado será para Judeline, Alizzz, Delaporte, Capital Voskov, Sabela, The Rapants o Kike Varela. Como cierre el domingo, Dani Fernández, Nena Daconte, Niña Polaca, Carlos Ares o Marlena.

Felicia Pop

Jueves, viernes y sábado en Fene, actuarán la banda neoyorquina The Optic Nerve, también Hey Hematoma (con el repertorio de Siniestro Total), Pava, Cometa o Moon.Verbena Fest. En Sarria, este fin de semana, este festival ofrecerá en su escenario a Shego, Ortiga o De Ninghures.

Galifornia Beat

La organización promete amor, patín y rockandroll en el Puerto de A Guarda para los días 1 y 2 de agosto. Además de competiciones de skate, talleres y shows, zona gastro y música con The Peawees, Zalomon Grass...

Festival de Pardiñas

Desde el 1 al 3 de agosto, cita para los amantes de la música tradicional en Pardiñas, Guitiriz (Lugo) con exposición de instrumentos tradicionales, talleres, artesanía, acampada gratis y un cartel donde encontramos a De Ninghures, Dakidarría, Banda das Crechas, Che Sudaka, Noitarega, Pandereteiras Raigañas... y su certamen de cantos de taberna.

Festival de Jazz y Blues

Pontevedra presta la Praza da Ferrería como escenario para esta cita del 4 al 8 de este mes. Se podrá ver a John Németh (con cinco Blues Music Awards), Litet Steg, Allo Negro, Verónica Swift o Robben Ford. Entrada gratuita. Otra cita con el blues, pero en las Rías Baixas, será el día 16 en Nigrán con el festival Nigrán Blues.

Festival Noroeste Estrella Galicia

Luar na Lubre y The Vaccines serán los cabezas de cartel en los conciertos de la playa de Riazor de A Coruña en el festival Noroeste Estrella Galicia. Los gallegos actuarán el día 8 y grupo de indi-rock británico, el día 9. En la segunda jornada del festival en la playa también se subirá al escenario el grupo Siloé, una de las revelaciones del nuevo indie español. El Ayuntamiento de A Coruña no ha confirmado aún el resto del cartel del festival, del 6 al 9 de agosto.

O Marisquiño

La cita por excelencia de los deportes urbanos regresa a Vigo. En su 25 aniversario, escenario para sonidos electrónicos con artistas femeninas y más conciertos de hip-hop, rap, beats, latin club o hardcore rave. Veremos a Cora Novoa, Viviana Casanova, DJ Nano, Parkineos, al trapero canario West Dubai, El Bugg... Será los días 8 y 9.

Bal y gay

El festival de música clásica trae a Alfoz, Lugo, del 12 al 31 al Cuarteto Casals ( entradas agotadas), el barítono Borja Quiza con Javier Carmena y Andrea Rey más Sara Blanch y Julius Drake (quedan pocas entradas) o Denis Kozhukhin, pianista que también ha colgado el cartel de completo.

Nachiños Fest

Del 14 al 16, en Ferrol, actuaciones de Sexy Zebras, Malmö 040, Ortiga, Filloas, Zavala y otros más.

Area e Folk do Hío

En esta parroquia canguesa, el 16 de agosto, brisa y salitre con melodías de Xosé Lois e Aliboria, Anxo Lorenzo, Sonoro Maxín o Rastreros.

Río Verbena Fest

Vuelve este festival a Pontevedra con Loquillo, Coque Malla, Xoel López, Andrés Suárez, Pignoise, Efecto Pasillo, Álvaro de Luna, Carlos Sadness, Carla Lourdes... Los días 22 y 23.

Agrocuir de Ulloa

Defiende la diversidad sexual y afectiva en el rural y le pone banda sonora con Ugía Pedreira, Toma de Terra... En Monterroso, Lugo, del 22 al 23.

Galicia Fest

Vigo acoge esta cita con Beret, Leire Martínez, Fredi Leis, Maldita Nerea, Samuraï, Sexy Zebras. Será los días 29 y 30.

Festival de la Luz

Del 29 al 31 de agosto, en Boimorto (A Coruña): Dulce Pontes, Rozalén, Tanxugueiras, Rigoberta Bandini, Coti, Los Toreros Muertos, A banda da Balbina, Rozalén, Califato 3/4, Heredeiros da Crus, Rebeliom do Inframundo y muchos más.

O Son do Pazo

En Mos, décima edición el 30 y 31 con Sheila Patricia, Zurrumalla, Algaire...

Portugal: la alternativa más allá de la frontera

El 10 de agosto, vuelve una edición más del Vodafone Paredes de Coura que se celebrará en el vecino Portugal, casi salpicando el agua del Miño, hasta el 15 de agosto. En la jornada del 13, destacan Vampire Weekend mientras que para el 14 esperan a Lola Young. La joven británica con su potente y controlada voz firmó el pasado año canciones con millones de visionados en YouTube como el famoso Messy (casi 100 millones de visualizaciones lleva de este tema en su canal en esta red soñcial con 528.000 suscriptores). El 15 de agosto actuarán King Krule, Mk Gee o Black Country, New Road. En la jornada de cierre, Franz Ferdinand (que actuó en O Son do Camiño esta edición), Air, Sharon Van Etten... Otra propuesta en la raia lusa interesante para este agosto festivalero será el festival CA Vilar de Mouros. Del 20 al 25 de agosto, en esta aldea de Caminha. Quien se acerque podrá ver a Papa Roach (actúan el 22), Sex Pistols con su nuevo fichaje de Frank Carter (21 de agosto), la banda de rock alternativo desde Manchester James (cabeza de cartel el 20 de agosto), el grupo portugués de hip hop y rock Da Weasel (que lideran el cartel el 23), Starsailor o The Kooks, entre otros.

Suscríbete para seguir leyendo