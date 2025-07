Abuelos ‘canguro’:«Disfrutamos, pero también estamos saturados»

Los abuelos son una pieza clave en la organización diaria de muchas familias. Ya no solo son referentes de cariño y sabiduría, también son un apoyo logístico, canguros de confianza y compañía indispensable. Aldeas Infantiles SOS ha publicado un informe en el que recoge que el 85% de participa en el cuidado de sus nietos en algún momento de la crianza, casi la mitad (46,7 %) lo hace de forma habitual, y el 28,6 %, diariamente, mientras sus hijos trabajan.

«Son un auténtico patrimonio familiar, son insustituibles», señala la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (Ceoma). En el ámbito de la discapacidad, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) valora el papel que desempeñan los abuelos que, pese a enfrentarse a importantes barreras físicas y sociales, son referentes familiares, cuidadores y pilares afectivos en sus entornos.

Este valioso acompañamiento, sin embargo, implica también una entrega física y emocional que no siempre resulta fácil de sostener. María Martín, de 72 años, lo sabe bien. Empezó a cuidar de sus cuatro nietos con 54 y asegura que fue «una de las mejores cosas» que le han pasado. Aun así, reconoce el desgaste: «No es lo mismo ser abuela joven que con setenta y pico. Por la noche estás cansada, pero te lo has pasado bien. Disfrutar de los niños es un premio». No obstante, también observa realidades distintas en su entorno: «A menudo las abuelas estamos saturadas. Tengo amigas que están agotadas. Algunas tienen que estar en casa de sus hijos a las seis de la mañana para recoger a los niños». Un esfuerzo que, aunque a menudo se asume con gusto, no está exento de carga, y que pone sobre la mesa la necesidad de establecer límites claros.

Se trata, de hecho, de un apoyo esencial para la conciliación familiar de los padres, expone la investigación Abuelos y abuelas, ¿qué haríamos sin ellos? El papel protagonista de los mayores en el cuidado a la infancia. En esa labor de cuidados a los nietos, apunta el informe, apenas existen diferencias de género y el promedio de tiempo dedicado a ella es de 16 horas semanales. «La presencia de los abuelos y abuelas en la crianza conlleva un mayor desarrollo cognitivo y bienestar emocional y social en los niños y niñas», recoge el informe.

Más allá de las vacaciones las tareas que asumen con más frecuencia son llevar y recoger a los niños del colegio (27%) y darles la cena o la comida cuando sus progenitores están trabajando (24%), según datos del Barómetro de Mayores UDP. «Los abuelos y abuelas del siglo XXI son personas mucho más autónomas y activas, incluso laboralmente en algunos casos; a su vez, tienen una concepción más cercana y afectiva de la familia y están cada vez más conectadas digitalmente», subraya Jesús Norberto Fernández, presidente de la Plataforma de Mayores y Pensionistas.

Margarita Rulo, de 78 años y abuela de cuatro, recuerda con ternura los momentos en que cuidaba de sus nietos. «Es verdad que si no hubiesen estado conmigo, habría podido hacer más cosas que me gustan como pintar o cuidar las plantas; pero, tampoco estaban todos los días, así que había tiempo para todo». «De todas formas, estar con ellos era muy agradable y nos hacían mucha compañía», añade.

Francisco Muñoz tiene 85 años, doce nietos y cinco bisnietos. Fue presidente de la Asociación de Abuelos de España durante casi 20 años. «Cuando te jubilas, no se ha terminado el mundo. Sigues siendo útil para ayudar a la familia, al vecino, a quien lo necesite», asegura. «Mis nietos han aprendido a jugar a las chapas conmigo, pero también yo juego a la videoconsola», explica.

Discapacidad en la vejez: urgen medidas para una «vida plena»

La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) reivindica «el papel esencial» que muchas personas con discapacidad desempeñan en sus familias como abuelos y abuelas, al tiempo que consideran que este reconocimiento «no solo debe ser simbólico, sino traducirse en políticas públicas que garanticen una vida plena y autónoma también durante la vejez». Como indican desde Cocemfe, muchas personas con discapacidad, a pesar de enfrentarse a importantes barreras físicas, económicas y sociales, ejercen un rol fundamental como figuras afectivas, referentes familiares y, en muchos casos, cuidadores principales de sus nietos y nietas.

El Estudio de investigación sobre la situación de las personas con discapacidad desde la perspectiva del envejecimiento, realizado por Cocemfe, pone de manifiesto la falta de correspondencia entre lo expuesto en el marco legislativo y la implementación del enfoque social en las políticas públicas. Las personas entrevistadas apuntaron que el modelo asistencial perdura en los patrones de atención en los equipamientos sociales.

Entre las medidas recogidas en el estudio, se encuentra incorporar la discapacidad de forma transversal en todas las políticas de envejecimiento; garantizar servicios de asistencia personal adaptados a personas mayores con discapacidad; aumentar la accesibilidad en las viviendas y el entorno urbano, especialmente en zonas rurales; mejorar el acceso a tecnologías de apoyo, salud, transporte y recursos comunitarios, y promover programas de envejecimiento activo, formación digital y actividades culturales accesibles.

Cocemfe también defiende que es necesario impulsar políticas públicas que garanticen recursos para acciones de prevención que anticipen y reduzcan las situaciones de dependencia asociadas al envejecimiento, especialmente en personas con discapacidad, lo que implica actuar de forma temprana para evitar el deterioro de la salud, la pérdida de autonomía o la intensificación de las discapacidades ya existentes.

