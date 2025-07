El crimen de esta martes contra una trabajadora del Servicio de Axuda no Fogar (SAF) a manos de un septuagenario en la parroquia de Atios, en O Porriño, ha causado una gran consternación no solo en la zona, sino también en Mos, de donde era natural la mujer. Ambos consistorios convocaron una concentración para las 20.00 horas de en la Praza do Concello de O Porriño en repulsa a los graves hechos y en memoria de la víctima. Paralelamente, la CIG ha programado para este miércoles a las 12.00 h otra quedada solidaria y reivindicativa en el mismo lugar.