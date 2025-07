El equipaje de mano encarece en 56 euros los billetes de las aerolíneas ‘low cost’

El equipaje de mano encarece en alrededor de 56 euros el precio del billete en las aerolíneas low cost, según desvela una encuesta realizada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) a 1.044 españoles de entre 25 y 79 años. El 77% de los pasajeros cree que el único propósito de estas tasas es «engañar al consumidor y aumentar sus beneficios». Esta sensación se ve agravada por una falta de transparencia, ya que muchos viajeros se encuentran con el cobro en fases avanzadas del proceso de compra, incluso en el momento del check-in (36% de los casos) o incluso en la puerta de embarque (20%), cuando la única opción es pagar para no perder el vuelo.

El núcleo del conflicto radica en la definición del equipaje de mano. Para los consumidores y las organizaciones que los defienden, una maleta de cabina no es un capricho, sino un elemento esencial del viaje, ya que contiene objetos de valor, medicamentos, documentos y artículos de primera necesidad que no pueden o no deben ser facturados. Por ello, la OCU insiste en que el equipaje de mano «no es un lujo, sino una necesidad». Sin embargo, las aerolíneas lo han transformado en un servicio premium. Paradójicamente, uno de cada cuatro se ve obligado a que su maleta viaje en bodega por «falta de espacio» a pesar de haber pagado para que lo haga en cabina.