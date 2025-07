Vuelven a casa tras el incendio en Las Hurdes: "Mi hijo vino corriendo a decirme que llegaba la lumbre"

Tras dos noches fuera de casa debido al incendio que ha arrasado 2.600 hectáreas, los vecinos de Cambrón, Dehesilla, Huerta, Mesegal y una de las zonas periurbanas de Caminomorisco han regresado a sus hogares.

Teresa Martín Sánchez tiene 84 años y es una de las personas que este jueves ha recibido la buena noticia de que podía regresar a su vivienda en Mesegal. De camino a ver a su hijo, que fue quien la sacó de casa la noche de la evacuación, cuenta que la noche pasada ha dormido un poquito, pero la primera "no podía ni moverme". Salió de casa solo "con la ropita, ni pastillas ni peine para peinarme pude coger", explica.

Ahora, se muestra muy contenta porque ayer "estaba desazonada porque me encontraba mala, pero a mí y a todos nos han tratado muy bien, hasta el alcalde de Pino ha estado allí (en la residencia de estudiantes donde ha pasado las dos noches) hablando conmigo".

De la noche del desalojo destaca que la pasó "fatal, estaba acostada y mi hijo vino corriendo a decirme que estaba ya llegando la lumbre. Yo estoy mala y se me ponen los pies negros, así que me cogió y me sacó". Ahora ya, de vuelta en casa, respira tranquila.

Con las maletas hechas

Junto a María, han regresado a Mesegal Adrián, vecino de la alquería, y varios amigos, veinteañeros, que estaban en el pueblo pasando unos días de vacaciones. Esta mediodía, tras poder regresar a su vivienda, se afanaban en limpiar los platos y cubiertos de la cena del martes, mientras preparaban la comida.

Llegaron de Madrid y todavía no habían deshecho las maletas cuando ocurrió el incendio y la evacuación. Señalan que iban a comenzar a cenar cuando llegó la Cruz Roja informando del desalojo. "Como tenemos las maletas hechas lo cogimos todo".

Los jóvenes, de vuelta en casa, fregando la cena del martes. / Toni Gudiel

De su estancia en la residencia de estudiantes solo tienen buenas palabras: "Nos han tratado muy bien, genial". En cuanto a las consecuencias del fuego, Adrián reconoce que ha sentido un poco de preocupación, pero nos dijeron que el aire no llegaba hasta aquí sino que iba para Avellanar", lo que les permitió estar más tranquilos.

Ahora, confían en poder seguir disfrutando de sus vacaciones, mientras, ante la posibilidad de que el fuego haya sido intencionado, Adrián sentencia: "Todo es o por dinero o por algún interés".