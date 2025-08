«A Lorient, hai que vir unha vez na vida»

Samuel Costas Reinaldo, de 16 anos de idade, comezou aos tres no baile tradicional galego en Pontenova, Salvaterra, para despois saltar a Vigo, á Asociación O Fiadeiro. Co grupo de baile deste colectivo, as súas pandeireteiras e a charanga actuará no Festival Intercéltico de Lorient, na Bretaña, que comeza hoxe.

De camiño á vila bretona, no autobús, explicaba por teléfono a Faro de Vigo, del mismo grupo que LA OPINIÓN: «É para min unha honra actuar alí. Será a primeira vez. A verdade é que levo dende pequeno vendo ese estadio e tiña claro que unha vez na vida quería cumprir o meu soño de representar a Galicia, pero non esperaba que fose tan cedo. Teño moita sorte».

Para este galego que considera o baile galego como «unha vía de escape» que lle serve «para desconectar do mundo», o Lorient deste ano garda outro aquel. «Vou bailar co meu pai e a miña nai. É moi emocionante», recalca. En total, serán doce parellas nun total dun colectivo de 45 d´O Fiadeiro.

«Levamos preparándoo todo dende xaneiro, con ensaios extra para facer as chamadas Noites Máxicas. «No Desfile das Nacións Celtas teremos unha actuación de medio minuto na primeira fin de semana para mostrar a riqueza do vestiario galego. Despois nas Noites Máxicas teremos cinco minutos. A maiores, haberá outro espectáculo de 45 minutos e outro de 60», no que percorrerán os bailes das catro provincias, explica Sergio Martínez Castro, o director da sección de baile da agrupación.

Para Sergio non é a primeira vez en Lorient; tampouco para a directora das pandeireteiras, Tamara Costas. «É espectacular. O que lembro da primeira vez que fun alí foi cando puxen o pé nas Noites Máxicas co estadio cheo de xente, as luces... Hai que vir unha vez na vida», destaca.

A xente d´O Fiadeiro non será a única que represente a Galicia. Tamén actuarán no intercéltico bretón Luz Casal, Xabier Díaz co seu cuarteto, os gaiteiros vigueses Lucía Comesaña e José Manuel López, o grupo Darach, Alana e a Banda de gaitas Herba Grileira.

Tamén desde a comunidade galega, viaxa a gaiteira Lucía Comesaña que impartirá unha master class na que colaborará a súa parella, o tamén gaiteiro José Manuel López, orixinario do concello coruñés de Vedra. «É un orgullo dar a coñecer a túa cultura», destaca el que perdeu a conta das veces que actuou no certame. «É como a miña segunda casa polas amizades que fas pero tamén unha responsabilidade», engade.

Pola súa parte, Comesaña —que foi profesora no Conservatorio Superior de Música de Vigo— explicou que «a idea é facer un repaso histórico da gaita galega na master class para coñecer as súas variantes e posibilidades» e está aberta ao público como un concerto didáctico.

«Esta é unha profesión na que non hai moitas oportunidades e todas son benvidas, en especial, este festival que é un referente», sinala a viguesa, de Matamá, onde dirixiu a súa banda de gaitas.

