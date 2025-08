La Justicia ordena el deshaucio de las monjas cismáticas de Belorado

La Justicia dio ayer la razón a la Iglesia y ordenó a las ocho monjas cismáticas de Belorado (Burgos) a abandonar el convento, terminando así el conflicto iniciado hace poco más de un año después de que las religiosas rompieran con el Vaticano y la Iglesia decidiera, por tanto, excomulgarlas.

La jueza de Primera Instancia e Instrucción de Briviesca (Burgos) estimó en su totalidad la demanda de desahucio presentada el 16 de septiembre de 2024 por el Comisario Pontificio Mario Iceta, arzobispo de Burgos y representante Legal del Monasterio de Belorado, según explicaron fuentes jurídicas a este diario. La sentencia establece que ha lugar al desahucio «de la parte demandada de la referida finca, cuya posesión deberá entregar a la actora». Así, condena a las ocho monjas a que «desalojen, dejen libre y expedita y a disposición» de la demandante la referida finca, además del convento de Derio, «con apercibimiento de lanzamiento» si no lo hacen «voluntariamente».

La representación legal de las religiosas anunció que recurrirá en la Audiencia de Burgos esta sentencia, al considerar que los argumentos esgrimados por la jueza son «inconsistentes», lo que previsiblemente alargará los plazos hasta que sea ejecutado finalmente el desahucio.

Sin título legítimo

El juicio se celebró el pasado 29 de julio después de que fuesen suspendidos los dos señalamientos anteriores. En la vista, la representación del Comisario Pontificio argumentó que las monjas mayores que no secundaron el cisma eran las que constituían la «legítima comunidad monástica del Monasterio de Belorado», debiendo orden al Comisario Pontificio, y no las religiosas que decidieron romper con la Iglesia.

La sentencia subraya que la parte demandada «no ha demostrado, como así le competía, que reúna título alguno que justifique y legitime el uso del inmueble frente a su titular». En cambio, el Comisario Pontificio sí adjuntó como documentación en su favor la certificación del Registro de la Propiedad y el certificado catastral, lo que, a ojos de la Justicia, avala la pretensión de su demanda interpuesta.

Según considera la jueza, «la separación de la Iglesia católica» que ejecutaron las exreligiosas en su día «es integral, de tal manera que no cabe distinguir entre separarse de aquella y no hacerlo de la propia entidad conventual, fundada por la misma con arreglo al Derecho Canónico». Así, afirma que las ocho exmonjas «no están sometidas al ámbito de aplicación del Derecho Canónico» desde el 8 de mayo de 2024, cuando firmaron el manifiesto de abandono de la Iglesia Conciliar y rompieron con el Vaticano.

Acuerdos nulos

De este modo, considera «nulos de pleno derecho» los acuerdos a los que las exmonjas apelan de transformación de las entidades religiosas en asociaciones civiles pues carecen de legitimación para hacerlo, ya que «quien no es parte de la Iglesia católica, porque ha renunciado a serlo, no puede actuar como tal ni pretender seguir representado a una entidad eclesial al amparo de un Derecho (el Canónico) que ya no le es de aplicación». La estimación de la demanda lleva consigo la condena en costas a las exmonjas cismáticas.

Durante todo el proceso tras la ruptura con la Iglesia, las monjas de Belorado encontraron un gran aliado en los sedevacantistas, entre los que están todos los excéntricos religiosos que han acudido a Belorado a dar soporte a las hermanas. Los sedevacantistas son seguidores de una posición teológica minoritaria en la Iglesia que no da validez al actual Papa, al igual que al resto de pontificados posteriores al de Pío XII, defendiendo posturas muy conservadoras y radicales.

Para generar recursos propios y poder costearse su defensa mientras duraba la batalla judicial, las exreligiosas abrieron en primavera un hotel-restaurante en Arriondas (Asturias) bajo el original concepto de «restaurante de clausura».