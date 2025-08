O ‘Dicionario’ da RAG saúda as novas palabras alfombreiro, auguista e lubre

As alfombras florais do Corpus Christi en Ponteareas son unha tradición de 200 anos de antigüedade pero faltaba unha palabra en galego recoñecida pola Real Academia Galega (RAG) para identificar a persoa que elabora estes tapices vexetais. Ao fin, onte, amañouse. A Academia anunciaba que alfombreiro pasaba a incorporarse ao seu dicionario. Na versión en liña, xa a podiamos atopar. O mesmo aconteceu con auguista (para os que toman as augas ou baños termais) e para lubre. Esta última fai referencia ao bosque sagrado onde os celtas celebraban os seus ritos relixiosos.

No caso de alfombreiro, a proposta de inclusión partiu da Asociación de Alfombristas do Corpus Christi de Ponteareas. A voz do seu presidente, Miguel García, irradiaba felicidade onte.

Esa satisfacción debíase a que a RAG aceptou dúas acepcións para a verba. Por un lado, alfombreiro é a persoa que fai, amaña ou vende alfombras; por outro, quen as confecciona con flores e outros restos vexetais. Nas definicións, as frases elixidas mencionan as alfombreiras e alfombreiros de Ponteareas.

Miguel García engadía que tamén solicitaron a inclusión de alfombrista no diccionario da Real Academia Española (RAE) pero carecen de resposta.

Tamén lembrou que a súa petición foi cursada ante a Academia Galega «a raíz da palabra barista como o que sabe botar café. Empecei a indagar e vin que non tiñamos termo ningún os que facemos as alfombras florais. Foi unha sorpresa ver que nin alfombreiro nin alfombrista existían nos dicionarios da RAG e da RAE».

Tamén dende a comarca de O Condado lanzaron a petición de incluír outro termo no dicionario da RAG: auguista. A solicitude realizouna o Concello de Mondariz Balneario e nos exemplos da acepción —persoa que toma as augas ou os baños medicinais nun balneario— faise referencia ao balneario de Mondariz pero tamén a Guitiriz.

Por último, tamén podemos atopar o significado de lubre. Dicionarios históricos como o de Leandro Carré Alvarellos, o de Eladio Rodríguez e o de Xosé Luís Franco Grande recollían a verba. Porén non o facía o actual da RAG. Así que o grupo Luar na Lubre e Navia Franco Barreiro, filla de Franco Grande, tramitaron a petición para que quen queira comprender o significado da banda liderada por Bieito Romero saiba que luar é a luz do sol reflectida pola lúa durante a noite e lubre, o bosque sagrado onde os celtas celebraban os seus ritos.