«Sacrifiqué todo porque no salen apenas plaza de griego»

Isabel Canzobre (36 años) fue la más top en las oposiciones de Secundaria. Va a ser profesora de griego. Es de A Coruña, pero lleva años fuera de Galicia. Estudió Filología Clásica en la Universidade de Santiago (USC) y al terminar se marchó a Alemania para tratar de evadir la situación económica que padecía entonces España. Cuidó a niños mientras aprendía alemán. Tras un tiempo, le ofrecieron un contrato predoctoral en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona y se lanzó al mundo de la investigación. Concretamente, sus estudios estuvieron enfocados a recoger textos «mágicos» de la Grecia antigua.

Sin embargo, su verdadera pasión era la docencia. Por ello, desde 2021 daba clases en institutos de Madrid, como interina, sabiendo que sería temporal. «Tanto mi pareja como yo somos de A Coruña y sabíamos que era nuestro lugar, que teníamos que volver», dice.

Había un hándicap: no se convocan muchas plazas para griego. De hecho, no se esperaba que fuese a tener la oportunidad este año. «Cuando en enero salió la previsión aluciné, no estaba estudiando. Pero ese mismo día me decidí a ponerme a tope. No tenía la seguridad de que volviesen a salir próximamente», explica.

En el 2021 se ofertaron seis por primera vez después de once años. En 2023 hubo una más. «Como habían sacado siete recientemente yo no me esperaba tener la oportunidad. Tuve que sacrificar mucho y estudiar mientras trabajaba», cuenta.

Pelear por una plaza que quizá no habrá en años y hacerlo en cinco meses mientras cumplía con una jornada completa no iba a ser sencillo, pero Isabel estaba decidida a intentarlo. Lo hizo sin descanso. Sacrificó todo su tiempo libre e incluso los fines de semana y días festivos.

Su asignatura tiene peculiaridades, cada vez hay menos alumnos que la eligen y por ello también son escasos los institutos que la imparten. Una vez se aprueba tampoco hay mucho donde elegir: «La presencia de alumnos es cíclica, pero son habituales las clases con apenas cinco alumnos. Griego es optativa y mantenerla en el currículum es una lucha constante».

Ella anima a cursarla para conocer nuestra historia, para entender de dónde venimos a través de lo clásico. De lengua muerta, nada.