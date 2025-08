«Sufrí por la edad, parecía una montaña imposible de escalar»

La mejor nota en Educación Primaria, como maestro, es la de Luis Antonio Vidal, un hombre de 55 años de Noia. Su edad no es la habitual para aprobar la oposición, pero para triunfar nunca es tarde. Eso dice y demuestra él. La docencia ya formaba parte de su vida: estuvo 15 años dando clase en un colegio concertado. «La oposición era una espinita que tenía pendiente. Es la tercera vez que me presento y esta fue la vencida», dice.

El proceso no tuvo nada de fácil, ni de corto. Luis Antonio cuenta que llevaba muchos años sin sentarse a estudiar y que pensaba que a su edad no iba a ser posible. «Sufrí por la edad, llevaba tiempo sin práctica, estudié muchísimo. Me parecía una montaña imposible de escalar. A las 7.30 horas empezaba, paraba para comer y aprovechaba todo lo que podía. Me daba un día libre a la semana, nada más», recuerda. Con todo, anima a hacerlo, bajo la premisa de que conseguirlo es cuestión de entrenar el músculo del cerebro.

En el pasado estudió profesorado para la EGB (terminó en el 95) y después cursó Pedagogía. Tras años de trabajo y de reflexionarlo un tiempo, se apuntó a una academia para prepararse y refrescó sus conocimientos en inglés, idioma que además escogió como especialidad. Logró sacarse un C1 y un C2 en dos años, presentándose al examen por libre (está estipulado para hacerlo en tres).

Una de sus claves del éxito fue no perder la paciencia. La primera vez que se presentó pasó la primera parte con nota, pero en la segunda se quedó fuera por unas décimas. Al segundo intento ocurrió lo mismo, en la defensa le tocó salir el primero a la palestra y eso le desconcertó: «Me puse nervioso y no pasé (otra vez) por los pelos», confiesa. No se rindió. «Hay un factor suerte, de que te coincidan bien los temas y que te toquen los que llevas mejor preparados», añade. Finalmente no solo venció, sino que se convirtió en el más destacado de entre todos los aspirantes. Eligió Primaria por su experiencia y porque opina que es «donde se puede hacer algo realmente, donde se forma la base del aprendizaje y puedes meter baza para que más adelante se desarrollen ellos solos», indica.

Y es que este maestrillo tiene su librillo. Lleva desde 2008 creando experiencias de realidad virtual como afición, buscando la aplicación educativa. Es el toque distintivo que le dio a su programación en la oposición y una de las técnicas que emplea siempre en su enseñanza. Por ejemplo, utilizó las tecnologías para fomentar el contacto con otros países a través de redes sociales supervisadas. También inventó juegos (electrónicos) con terminología en inglés. «Ayuda mucho a la pronunciación, a trabajar el oído desde una edad temprana. Es un avance que queda para la posteridad», explica.