El ‘top’ de los opositores de Educación

Las oposiciones de educación de este 2025 fueron exigentes. Casi el 90% de los aspirantes quedó eliminado en la primera fase: de las 17.611 personas que se presentaron, solo pasaron 2.123. La segunda prueba la conquistaron 1.431 aspirantes. Pero no hubo pleno: el 14% de las plazas quedaron vacantes. Para el cuerpo de maestros se ofertaban un total de 426 plazas en ocho especialidades. Para los profersores de la ESO y Bachillerato había más: casi un millar de plazas en 33 materias. Con todo, no todos alcanzaron los estándares que se pedían. O no tuvieron suerte.

Entre los aprobados, pese a ser pocos, también hubo notas muy altas y en el podio aparecen historias sorprendentes. No todos los opositores son jóvenes con la carrera reciente, también hay casos de sacrificio y ganas de cambiar de vida en edades más adultas. Es la historia de Luis Antonio, un hombre de 55 años de Noia que decidió quitarse una espina que tenía clavada. O el caso de la coruñesa Isabel Canzobre, la mejor nota de Secundaria, que peleó en tan solo cinco meses por una de las pocas plazas que hay para la asignatura de Griego Antiguo.