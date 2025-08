Os maios máis valentes son de Vilafranca

Vilafranca do Bierzo é unha das vilas con máis actividade a prol da lingua. Aínda que a meirande parte da comunidade galegofalante reside en pedanías próximas, aquí hai iniciativas abondo. A rúa Dóctor Arén é exemplo do movemento: raro é o negocio no que non se fala galego. Ao chegar dende a Alameda, un atópase co bar Agarimo. O nome xa o di todo. A súa propietaria é de Barxas, pero vive en Pedrafita do Cebreiro. Tenta atender no seu idioma, pero moitas veces vese obrigada a facer diglosia. «Eu aprendín a falar en galego, é a miña lingua materna, na que penso», afirma. Polo seu negocio pasan de canda en vez membros da asociación Escola de Gaitas, un dos principais activos no territorio. Ademais dos instrumentos, cada ano poñen gran esmero en recuperar tradicións compartidas, coma a festa dos Maios. Vilafranca é unha das últimas localidades nas que aínda son «viventes».

Marisa Cela, presidenta da asociación, conta que nunca se chegaron a perder. «Vestimos a rapaces ou rapazas cos fiúnchos (aquí fiollos) e teñen que pasear pola vila e pedir o aguinaldo», recolle. O público é esixente. Cela di que as señoras máis maiores son as máis duras cos rapaces. «Déitate, salta, xira...», a propina faise de rogar.

«Estábase perdendo. É algo moi natural, ecolóxico e vistoso, tivemos que apostar por esta festa», engade. Co tempo foi recoñecida co Interese Turístico e agora , cada ano, reciben centos de visitantes.

A asociación naceu no festival de Ortigueira, onde mercaron as primeiras gaitas os membros fundadores. «Víamos que co repertorio musical ía engadido falar en galego e con iso nos decatamos de que moitas tradicións, como o Magosto- non eran comúns en toda España», recorda. Celebra que no presente hai sucesión, rapaces que tocan e traballan para vitalizar a fala na comarca.

Visible nos negocios

Na parte máis alta da rúa Dr Arén, Choni ten un salón de peiteado. Tanto ela como moitas das súas clientas empregan a mesma lingua. «A algunhas non lles gusta que non fale castelán, eu non adoito cambialo», di orgullosa. Entre peiteados buscan palabras que só escoitaron nas súas vilas e unha delas menciona as «carranchiñas» e o «carriquicho», unha forma de levar a alguén ás costas.

A rúa remata na Praza Maior, onde a libraría Nieto luce no seu escaparate numerosos libros en galego, sobre todo infantís. «Véndoos ben e teño clientes de Galicia», afirma.