O galego do Bierzo ten vontade de vivir

Se vostede percorre a N-120 «arraiando» a fronteira valdeorresa, é posible que atope difícil discernir entre Galicia e Castela. A paisaxe máis aló de Rubiá (Ourense), que linda con Carucedo (León), é xeograficamente idéntico. Montañas agrestes cortadas por ríos tranquilos, viñedos de vertixe e, por suposto, tellados de lousa. As chairas aparecen ao pasar por concellos como Toral dos Vados, pero reaparecen en localidades máis norteñas como Vilafranca. Ata Ponferrada e trazando unha liña de arriba abaixo é fácil atopar máis similitudes, e non só estéticas: as palabras tamén ecoan nun idioma común. Ocorre o mesmo ao baixar desde a lucense Pedrafita e toparse con Veiga de Valcarce, un municipio que no seu día proclamou a oficialidade do galego nos seus lindes. Só durou cinco meses e medio, pero quen tivo, retivo.

O filólogo Henrique Costas realizou un estudo para a Real Academia Galega chamado A lingua galega non Eo-Navia, Bierzo Occidental, As Pórteas, Calabor e ou Val do Elas: Historia, breve caracterización e situación sociolingüística actual, no que se explica como a lingua marca as súas propias fronteiras entre dous territorios de diferentes administracións. Costas indica que todas as investigacións prehistóricas e arqueolóxicas confirman que debeu existir unha unidade cultural homoxénea desde o megalitismo en Gallaecia. Con ese nome denominábase tamén no século III a unha das provincias que conformaban España, que á súa vez estaba dividida en tres conventus: Lugo, Braga e Astorga (este último congregaba Valdeorras e o Bierzo). Os límites actuais establecéronse nos anos 30 do século XIX, pero unha década antes, durante o trienio liberal, creouse unha provincia de Vilafranca na que se incluía a comarca de Valdeorras.

Coas delimitacións postas, o galego continúa sendo idioma natural en ata 21 concellos de Castela e León. Na comarca do Bierzo son Arganza, Balboa, Barxas, Borrés, Cacabelos, Camponaraia, Candín, Carracedelo, Carucedo, Corullón , Oencia, Ponte de Domingos Flórez, Sobrado, Trabadelo, Veiga de Espiñaredo, Veiga de Valcarce, Viladecais, Vilafranca do Bierzo, Fontoira (pedanía de Fabeiro), Guímara (pedanía de Peranzais), San Pedro de Devesas e Fontes Novas (pedanía de Ponferrada).

A variante empregada é a mesma que en Valdeorras, O Courel e Os Ancares. Teñen terminacións plurais en -ois (en lugar de -óns) ou cambian -iño por -ín, entre outras características.

Ao redor de 25.000 persoas falan o idioma e, no presente, hai 1.200 estudantes matriculados na materia que se imparte de forma optativa nas escolas.

Héctor Silveiro, académico da RAG para O Bierzo, afirma que «é un milagre que se manteña o número de matriculados». A vontade de estudar galego dos rapaces é a esperanza do idioma, pero esixe sacrificio. Aínda que na Primaria e nos tres primeiros anos da Secundaria basta con indicar que se prefiren cursar unha serie de materias nesta lingua, en cuarto da ESO hai que elixila como optativa. En Bacharelato, a única forma de estudala é fóra de horario. Ou ben entrando unha hora antes (ás baixas temperaturas dun inverno na zona), ou ben na hora da comida. «Estamos reclamando que se faga unha reforma para introducir o galego no Bierzo, pero é unha situación estancada», advirte Silveiro. «É unha irregularidade que non se asegure a continuidade da materia. Hai colexios nos que se retirou pese a insistencia por mantela dos pais e as nais», engade.

A pesar das dificultades, as familias queren que os seus fillos cursen. Opositar en Galicia nun futuro ou simplemente manter viva a fala son as principais motivacións para pelexala.

Pacita García e a súa familia son un exemplo desa herdanza. Viven en Cacabelos, una vila atravesada polo río Cúa. Observando un mapa do Bierzo, a señora sinala Guimil, unha pedanía de Barxas. En tempos o seu pai foi alcalde e montou unha escola para a ducia de nenos que alí vivían. «Viñeron unhas mestras de Cáceres e de León, ¡e que traballo lles demos!», recorda. Ata a súa chegada ninguén sabía ler nin escribir. As licenciadas non falaban o idioma, pero os habitantes de Guimil, si. E tamén o facían cando se achegaban a outras vilas fronteirizas para comprar e vender xénero.

O neto de Pacita rematou o instituto fai un ano, pero na súa traxectoria de estudante cursou galego, por manter o propio.

En sintonía coa educación están os proxectos culturais e o activismo. Silveiro menciona, por exemplo, que están tentando recuperar a toponimia das vilas: «Estase perdendo por falta de xente no rural, por pobos que quedan baleiros. Estamos reivindicando que o consello comarcal solicite a Castela e León a xeolocalización dos lugares», explica.

Paco Macías, de Edicións Positivas, é outro axitador pola lingua. Cada ano organiza un premio para fomentar o uso do idioma nos escolares. Tamén estivo presente na plantación dunha figueira en Cacabelos para hermanar a Rosalía de Castro co poeta Fernández Morales.

Máis aló de agrupacións, están os que toman camiños alternativos. Santiago Castelao ten unha ferretería en Vilafranca, pero durante anos percorreu as vilas do Bierzo buscando refráns populares, sobre todo nas zonas de montaña. El di que están en «chapurriano», aínda que moitas das que aparecen no seu libro aparecen empréganse acotío en Galicia.

