«Pacientes con problemas de tensión, cardiopatías ou diabetes son un grupo con especial perigo ante a calor»

O voceiro da Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria (Agamfec)e facultativo de Atención Primaria, Jesús Sueiro, analiza cales son os principais factores de risco de mortalidade para as persoas maiores ante as elevadas temperaturas e pauta unha serie de recomendacións para previr os golpes de calor.

As persoas da terceira idade son un dos principais grupos de risco ante a vaga de calor actual, onde está o perigo?

A xente maior, a partir de certa idade e en xeral, é moi frecuente que teñan determinadas patoloxías ou certos problemas de saúde, sinxelamente, como pode ser hipertensión, por exemplo. Ter unha hipertensión que require tomar tratamentos para rebaixala, supón que moitos dos medicamentos que se administran son vasodilatadores e hai outros que son diuréticos. Mentres os vasodilatadores aumentan a percepción da calor, que é vasodilatadora tamén, os diuréticos pola súa banda favorecen a deshidratación. Hai outros pacientes, como poden ser os pacientes diabéticos, que poden ter unha complicación que máis ben é pouco coñecida, aínda que é certo que en principio non debería dar moito problema: os pacientes con diabetes poden presentar neuropatía autonómica, é dicir, a alteración do sistema nervioso autónomo, que é o que regula o intestino, o corazón, a suor... , polo que os pacientes diabéticos teñen este nervioso autónomo máis delicado, non responde tan ben, e a termorregulación non a fan tan ben. Logo tamén están aqueles pacientes que presentan cardiopatías, que tamén soen tomar medicamentos diuréticos, e as persoas con broncopatías. Todo este grupo é especialmente perigoso ante a calor, sobre todo se tes máis de 65 anos, porque a partir desa idade, estes problemas obrigan a tomar medicamentos que se complican coas vagas de calor. De feito, vixiamos na consulta, moi especialmente cando vén este tempo, para baixar a medicación e os diuréticos para non favorecer a deshidratación. Por outra parte, os nenos pequenos tamén son especialmente sensibles, así como as embarazadas.

Sen caer no alarmismo, pode afirmarse que son frecuentes este tipo de falecementos a causa da calor?

Si, no caso da xente maior, polos motivos que comentaba, e logo tamén hai casos entre a xente máis nova, pois porque en moitas ocasións fan cousas que non se debe. Teño visto, por exemplo, ciclistas subindo un porto de montaña ás dúas da tarde, o cal penso que é disparatado cando vai esta calor. Entendo que haberá persoas moi preparadas, pero o exercicio físico intenso non é aconsellable nas horas centrais do día.

Cales son as recomendacións que deben seguir os maiores, e tamén a poboación xeral, para evitar que a calor poña en risco a súa saúde?

Nos maiores, cando unha persoa ten estas características crónicas, o primeiro sería facer unha visita ao médico para axustar medicación se é o caso, e logo permanecer á sombra nas horas de máis calor, nas zonas máis ventiladas da casa, e hidratarse ben. Aquí é importante sinalar que, en verán, soemos ter a tentación de «refrescarnos» con cervexa, un viño ou vermú, e non digo que non se poida beber, pero a hidratación hai que facela con auga, non calmar a sede con cervexa, porque o alcol é vasodilatador e agrava a situación nos golpes de calor.Por suposto, tampouco saír á rúa nas horas centrais, usar gorro, crema protectora e gafas de sol para protexer a retina.

