Bum del Gaiás, con máximo de visitas en lo que va de año

Proponer más actividades no siempre conlleva obtener más público, pero esa norma sí se cumple en el caso de la oferta cultural de la Cidade da Cultura en el presente año. Ese conjunto de edificios del monte Gaiás, en Santiago, acumula más de 141.000 participantes entre sus actividades culturales celebradas durante los primeros siete meses de este 2025. Esa cifra marca un ascenso del 13,4 % respecto a la del año anterior (124.689).

Además, entre los meses de enero y julio, hubo 800.000 visitas, balance que está entre los datos más altos en 14 años de apertura del centro y que, a falta de un computó más definido, es «similar» al número de visitas del ejercicio previo, según dicha institución.

Entre los contenidos culturales del Gaiás, destaca la respuesta ante la exposición Orixes (Un viaje virtual a donde comenzó todo), al sumar ya 17.000 asistentes, y eso que es de pago (5,40 euros), cuando la mayor parte de propuestas son de entrada libre. Esa muestra, abierta hasta el 26 octubre, se apoya en gafas de realidad virtual para ofrecer una experiencia inmersiva a través de cuatro mil millones de años de evolución de nuestro planeta: desde los días del Tyrannosaurus rex, pasando por los océanos o la aparición de los primeros grandes bosques en la Tierra.

Además, la retrospectiva sobre Rafael Rueda en el monte Gaiás, que concluye el 7 de septiembre, supera los 14.000 visitantes.

A nivel musical, el Serán del Gaiás sumó 6.000 personas asistentes en un evento de música tradicional gallega donde destacó la actuación de Xabier Díaz con Adufeiras de Salitre, Tres Pesos, Xosé Lois Romero o De Ninghures.

Sin dejar la música, el ciclo Atardecer no Gaiás 2025, formado este año por once fechas estivales, tuvo conciertos sonados como el de The Rapants, que juntaron a 4.500 personas, o el maratón de urbana con Al Safir al frente, donde se reunieron 3.000 fans.

La cifra de 800.000 visitas al Gaiás en los primeros siete meses del año incluye a participantes en actividades culturales, y a quienes acuden a eventos de empresas, actos institucionales, congresos, presentaciones, galas, cursos, a las personas usuarias de la Biblioteca y el Archivo de Galicia y a quienes trabajan en la Cidade da Cultura o usan las áreas deportivas y zonas verdes del Gaiás.

El incremento de participantes en las actividades culturales que genera este bum del Gaiás se explica, en parte, por el hecho de que la Cidade da Cultura tenga ahora un creciente programa de itinerancias con el que lleva sus exposiciones a otras ciudades y localidades de Galicia y, de forma puntual, fuera de la comunidad.

Muestra s itinerantes

Entre enero y julio de este mismo año, la Cidade da Cultura organizó ocho exposiciones lejos de Compostela, en recintos de Madrid (1), Vigo (2), A Coruña (1), Pontevedra (1), Baiona (1), Ponteareas (1) y Ribadavia (1).

Este plan de cultura en ruta continuará en la segunda mitad del año, idea que nace «para aprovechar los recursos y equipos de la Cidade da Cultura para que el Gaiás opere como una productora que nutra de contenidos a centros culturales de toda la comunidad», reforzando así su labor como institución pública.

Esos cambios en la gestión de su oferta cultural hace además que el Museo Centro Gaiás esté expandiendo su actividad en la propia capital gallega «al optimizar el uso de sus espacios para acoger más muestras de manera simultánea».