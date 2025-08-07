Perseidas, Luna de Esturión o una alineación planetaria: cómo y cuándo ver todos los fenómenos astronómicos de este agosto
Las próximas noches están cargadas de acontecimientos en el cielo que podrán observarse a simple vista
Anxo Bentrón
Agosto es uno de los meses por excelencia para los amantes de la astronomía y es que las cálidas noches que nos esperan este mes vendrán caragadas de eventos astronómicos que se pueden observar a simple vista.
Desde las Perseidas a alineaciones o conjunciones planetarias, estos fenómenos astronómicos nos invitar a mirar el cielo y observar la belleza del Universo.
Te detallamos cuáles son los principales fenómenos que tendrán lugar este mes de agosto para que no te pierdas nada.
Lluvia de Delta Acuáridas
Desde el pasado 12 de julio y hasta el 23 de agosto son visibles las Delta Acuáridas, una de las lluvias de estrellas más reconocidas. Y, si bien su pico de actividad ya tuvo lugar la noche del 30 al 31 de julio, durante el mes de agosto podemos continuar mirando al cielo buscando los fragmentos del cometa 96P/Machholz, que se cruzan con la atmósfera creando su rastro luminoso característico.
Conjunciones planetarias
Una conjugación planetaria es un fenómeno astronómico que ocurre cuando dos o más planetas se observar muy próximos entre sí en el cielo, desde la perspectiva terrestre. En este mes de agosto serán varias las que tendrán lugar, con distintos planetas como protagonistas.
La primera de ellas será este miércoles 6 de agosto, cuanto tendrá lugar la conjunción de Saturno y Neptuno. Tras ella tendrán lugar varias más, con la luna como elemento central: el 12, las conjunciones de Venus y Júpiter, la Luna, Saturno y Neptuno y la Luna y Saturno; el 19 de la Luna y Júpiter; el 20 de la Luna y Venus; el 21 de la Luna y Mercurio; y el 26 de la Luna y Marte.
Luna llena de Esturión
La Luna de Esturión es la primera Luna llena del mes de agosto. Un fenómeno cuyo nombre proviene de las antiguas tribus nativas norteamericanas, ya que durante el mes de agosto estas comunidades aprovechaban la luz de la Luna llena para pescar esturiones.
Aunque en esta ocasión no se trata de una superluna, al no coincidir con su perigeo (el punto más cercano a la Tierra), si que coincidirá con una alineación de planetas que la harán más atractiva si cabe. La Luna de Esturión o Luna roja se podrá observar la noche del 9 de agosto.
Alineación de planetas
Precisamente la alineación de planetas es el siguiente fenómeno astronómico del que podremos disfrutar en este mes de agosto. La alineación planetaria se da cuando varios planetas se agrupan en una misma región del cielo y, desde la perspectiva terrestre, da la impresión visual de que están alineados.
Este domingo 10 una hora antes del amanecer seis planetas serán visibles al mismo tiempo en el cielo: Mercurio, Venus, Júpiter, Urano, Neptuno y Saturno, si bien en el caso de Urano y Nepturno serán necesarios binoculares o un pequeño telescopio para observarlos.
Las Perseidas
Con todo, el fenómeno astronómico por excelencia cada mes de agosto, e incluso cada verano, es la lluvia de estrellas de las Perseidas, cuyo pico tendrá lugar la noche del 12 de agosto.
Esta lluvia de meteoros, también conocida como "lágrimas de San Lorenzo", es visible desde todo el hemisferio norte y es famosa por la gran cantidad de meteoros que se pueden observar, fragmentos del cometa 109P/Swift-Tuttle.
Este año, la cercanía con la Luna llena de Esturión podría dificultar el avistamiento de Perseidas, ya que el dará más luz. Por ello, lo mejor para disfrutar este año de la lluvia de estrellas más famosa es que miremos en la dirección opuesta a la Luna.
