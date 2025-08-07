EEUU cancela una inversión de 474 millones de euros para desarrollar vacunas contra futuras pandemias

El secretario de Salud de Estados Unidos (EEUU), Robert Kennedy Jr., cancelará unos 22 proyectos para el desarrollo de vacunas de ARN mensajero (ARNm), la tecnología usada en las vacunas pioneras contra el COVID. Estos programas, que se encontraban bajo la Autoridad de Investigación y Desarrollo Biomédico Avanzado (BARDA), sumaban entre todos 550 millones de dólares (474 millones de euros) y son considerados como uno de los instrumentos más eficaces para luchar contra otra eventual pandemia.

Kennedy —activista antivacunas antes de su nombramiento— ha asegurado en un comunicado que el departamento que dirige «apoya vacunas seguras y eficaces» y que por este motivo ha tomado la decisión. «Invertiremos en mejores soluciones», ha añadido, aunque no ha detallado de qué se trata.

«Revisamos la ciencia, escuchamos a los expertos y actuamos. Se cancelarán estas 22 inversiones porque los datos muestran que no protegen eficazmente contra infecciones de las vías respiratorias superiores como el COVID-19 y la gripe», asegura. En este sentido, el secretario de Salud ha explicado que el dinero será destinado a plataformas de vacunas «más seguras y amplias que mantengan su eficacia incluso con las mutaciones del virus».

Esta cancelación afectará a las principales farmacéuticas que lideran el desarrollo de este tipo de vacunas, como es el caso de Moderna. También se reducirá el alcance del trabajo en los contratos con Luminary, ModeX y Seqirus, Pfizer, Sanofi Pasteur y Gritstone. Además, habrá una reestructuración de las colaboraciones con DoD-JPEO, que afecta a los proyectos de vacunas basadas en ácidos nucleicos con AAHI, Aztrazeneca y HDT Bio.

Kennedy ha añadido que, pese a que no se comenzarán nuevos proyectos basados en ARNm, sí que se permitirá que algunos contratos en etapa final sigan su curso, teniendo en cuenta la inversión de dinero de los contribuyentes.