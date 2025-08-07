La implosión del sumergible ‘Titan’ fue provocada por una cadena de negligencias
Paula Ortega
Barcelona
La tragedia del sumergible Titán —que implosionó en junio de 2023 durante una expedición a los restos del Titanic y causó la muerte de las cinco personas a bordo— pudo haberse evitado, ha concluido la Guardia Costera de Estados Unidos en un informe publicado tras dos años de investigación. La Junta de Investigación Marina ha determinado que la compañía OceanGate utilizó el submarino «sin evaluarlo ni inspeccionarlo adecuadamente», y que el Titán había sufrido una «serie de incidentes» que afectaron el casco y otros componentes del sumergible. Además, presentaba fallos en el diseño del casco de fibra de carbono.
