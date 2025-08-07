Un trabajo inclusivo para casi 600 personas en Galicia

Cada vez son más las empresas que se implican activamente en la construcción de un mercado laboral más inclusivo. En el primer semestre de este año, 322 empresas gallegas han colaborado con el programa Incorpora de la Fundación «la Caixa», facilitando 598 inserciones laborales de personas en situación de vulnerabilidad y fomentando entornos de trabajo más diversos y equitativos

Desde su creación en 2006, Incorpora ha consolidado un modelo de alianza entre el tejido empresarial y las entidades sociales que permite ofrecer oportunidades reales a las personas con mayores dificultades para acceder a un empleo: personas con discapacidad, jóvenes en riesgo de exclusión, personas de origen migrante, mujeres víctimas de violencia de género, mayores de 45 años y personas privadas de libertad, entre otros colectivos. En el conjunto de España, se han registrado 21.003 inserciones con la implicación de 9.633 empresas.

«Cuando una persona consigue un empleo no solo accede a unos ingresos estables: también cambia la forma en que se ve a sí misma. El trabajo promueve la autonomía, impulsa el desarrollo personal y las relaciones sociales, y refuerza la autoestima. Detrás de cada inserción hay una historia de superación que nos recuerda que todos merecemos una oportunidad. Por eso, las empresas que apuestan por la inclusión se convierten en un agente clave del progreso social», sostiene el subdirector general de la Fundación «la Caixa», Marc Simón.

La integración laboral es posible gracias al trabajo en red de los 1.032 técnicos de Incorpora, que diseñan itinerarios personalizados de inserción adaptados a cada persona. El enfoque del programa parte del reconocimiento del potencial individual y promueve la participación activa de los usuarios para lograr una inserción eficaz.