Uno de cada tres adultos españoles consume suplementos antiedad

«Solo hay que ver a mi farmacéutico. Aparenta 20 años menos. Eso sí, lleva toda una vida tomando un suplemento. Dicen que es buenísimo para el corazón y, también, para el envejecimiento». María Amil, de 47 años, escucha desde hace tiempo las bonanzas de un complemento con coenzima Q10 que se utiliza contra el daño celular y la promoción de la salud cardiovascular. Dudó y acabó comprándolo —el precio oscila entre los 30 y 75 euros, en función de las cápsulas del bote— porque, defiende, está avalado por estudios sobre cómo actúa en el organismo. Amil forma parte del 31% de los españoles que, según diversos estudios, busca complementos nutricionales como apoyo para combatir el envejecimiento.

Los datos de la Asociación Española de Complementos Alimenticios (Afepadi) apuntan a que la suplementación es un negocio al alza. En 2024, alcanzó los 2.015 millones de euros (PVP), según datos de la consultora Iqvia, con un crecimiento del 8,6% en valor y del 3,1% en unidades respecto a 2023. La tasa media de crecimiento en los últimos cinco años se sitúa en el 5% anual, según Euromonitor, lo que consolida al sector como uno de los más dinámicos del ámbito de la salud y el bienestar.

En una jornada organizada por Longevitas Labs, se expusieron datos de una reciente encuesta que revela que casi un tercio de los españoles busca complementos nutricionales con efecto antiedad y que las mujeres de entre 50 y 59 años son las que más información recaban sobre este tipo de productos. El sector de la suplementación ha ido creciendo exponencialmente desde la pandemia del covid. Se ha pasado de un 17% de la población que consumía nutracéuticos, hasta el 64% actual, con datos de este laboratorio.

Se trata de suplementos que los médicos solamente prescriben si existe un déficit determinado. El resto corren a cuenta del bolsillo de quien pueda pagarlos. «Son productos que contienen uno o varios ingredientes que tienen como finalidad proporcionar algún efecto presuntamente beneficioso, así como complementar la dieta en aquellas situaciones en las que la alimentación carece de ellos por no ser la adecuada», explica la doctora Gloria Lugo, médico especialista en Endocrinología y Nutrición.

La especialista, miembro del Comité Gestor del Área de Nutrición de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), aclara: «No hay que confundirlos con los productos empleados en enfermedades metabólicas, enfermedad celíaca o terapia médica nutricional, cuyas fórmulas emplean nutrientes definidos y avalados por estudios científicos».

Por lo tanto, en situaciones de alimentación variada y saludable, no estarían indicados, añade. Su eficacia, añade, no está demostrada y no deben considerarse sustitutos de un alimento: «Estos suplementos solo deben tomarse bajo prescripción médica y podrían estar indicados y ser útiles en determinados pacientes que presenten déficits: bien por pérdidas digestivas, renales o mala absorción intestinal. Con una alimentación saludable y equilibrada, no es necesario su empleo».

Negocio en pleno auge

Sin embargo, es un negocio en pleno auge. Según otro informe (marzo de 2025) de la Asociación Española de Complementos Alimenticios y Iqvia, elaborado a partir de estudios realizados por ambas entidades, el consumo de estos productos está cada vez más consolidado. El motivo: el 76% de los ciudadanos otorgan una alta importancia al autocuidado.

La farmacia sigue siendo el principal canal de venta de complementos alimenticios. En 2024, las ventas en canal farmacia y parafarmacia crecieron un 8,6%, la cifra más alta de los últimos cuatro años. Los principales motivos expresados por los españoles para incorporarlos son mantener un buen estado de salud general (43%) y reforzar el sistema inmunológico (30%), lo que muestra cómo los complementos «se han convertido en un hábito cotidiano de muchos consumidores», indica la asociación. «Yo vaticinaba este aumento del mercado. No nos ha pillado por sorpresa», asegura Alma Palau, dietista-nutricionista.

Un estudio que hizo la Academia Española de Nutrición y Dietética, en 2021, ya apuntaba a esta tendencia. «La demanda ha aumentado significativamente, especialmente entre los millennials, mujeres y personas mayores en los últimos ocho años. Cada vez son más los jóvenes que recurren a estos productos y lo hacen de una forma compulsiva y descontrolada, sin disponer de toda la información para una elección responsable», señala Palau, que forma parte del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas. La experta detalla que se trata de productos comerciales a base de nutrientes como fibra, vitaminas, ácidos grasos esenciales, probióticos, prebióticos, minerales y extractos de plantas que «se han desarrollado en torno a una realidad social en la que se anima a su consumo para ponerse en forma, mejorar el sistema inmune, aumentar la energía, perder peso, tener una alimentación más sana y completa, o conseguir un mejor cuerpo, piel o cabello, generando la necesidad compulsiva de comprarlos. Sin embargo, si el organismo no los necesita, es despilfarrar el dinero», enfatiza.

La realidad, subraya, es que no son inocuos. «No dejan de ser productos ultraprocesados que pueden ser fuente de azúcares añadidos y tener sustancias que no aparecen en el etiquetado, especialmente en los destinados a deportistas y pérdida de peso y pueden interactuar con medicamentos».