Despellejados y devorados: nuevo caso de canibalismo en Atapuerca

Un equipo multidisciplinar de investigadores ha descrito un nuevo episodio de canibalismo en el Yacimiento de Atapuerca (Burgos), un evento ocurrido hace unos 5.700 años, en el Neolítico final, debido probablemente a conflictos locales entre grupos pero sin que se hayan detectado indicios relacionados con ceremonias o rituales. Es la principal conclusión de un estudio, publicado en la revista Scientific Reports, que ha permitido documentar un episodio de violencia entre grupos ganaderos del Neolítico que derivó en un caso de canibalismo y que muy probablemente enfrentó a grupos vecinos o locales con otros recién llegados.

Los restos encontrados en la cueva de El Mirador corresponden al menos a once individuos, incluidos niños, adolescentes y adultos que fueron despellejados, descarnados, desarticulados, fracturados, cocinados y finalmente consumidos, según las evidencias que los investigadores han hallado en los huesos, ha informado el Institut Català de Paleoecologia Humana y Evolució Social (Iphes), que ha coordinado los estudios junto al Instituto de Arqueología de Mérida.

Palmira Saladié, investigadora del IPHES y de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, subraya que el canibalismo es una de las conductas más complejas de interpretar, debido a la propia dificultad que implica el consumo de seres humanos por parte de otros humanos, a lo que ha sumado los prejuicios de la sociedad actual, que tiende a interpretar esa conducta siempre como un acto de barbarie.

Palmira Saladié, investigadora principal del estudio, destaca la relevancia del hallazgo por enmarcarse en un momento temporal (final del Neolítico) en el que se desconocía que existiera el canibalismo y corroborar así que es una conducta «mucho más común de lo que habíamos pensado», y aunque los investigadores no han hallado evidencias de rituales o ceremonias, indica que «es difícil pensar que no las hubiera».

La arqueología, la paleontología y la etnología están demostrando, asevera, que el canibalismo siempre ha existido «y siempre ha tenido una carga simbólica muy profunda» aunque no deje señales «visibles o legibles» para los investigadores, como las evidencias de ritos funerarios o ceremonias.

La científica insiste en contextualizar cualquier episodio de canibalismo en su momento histórico y cultural y en no catalogarlo siempre como un acto de barbarie. «Algunos actos de canibalismo se pueden llevar a cabo por sentimientos tan buenos como el amor o la piedad hacia el prójimo (como comerse a un familiar por compasión o para adquirir sus propiedades) otros por puro desprecio (comerse a un enemigo para reducirlo a heces), o como un ejercicio de supervivencia».

Los restos humanos proceden de dos sectores de la cueva y se han conservado en un estado excepcional. El análisis de los restos orgánicos ha permitido identificar marcas de corte, fracturas para acceder a la médula, cocinado e incluso huellas de dientes humanos en al menos once individuos de diferentes edades. Todos los individuos consumidos eran de origen local y fueron devorados en un espacio de tiempo muy breve. «No estamos ante una tradición funeraria ni ante una respuesta a una hambruna extrema», según el investigador Francesc Marginedas.