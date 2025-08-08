Óbito
Muere el periodista deportivo Manuel Esteban 'Manolete'
El madrileño, retirado desde 2021, ha fallecido a los 68 años tras una dura batalla contra el párkinson
Redacción
El periodismo deportivo ha perdido a una de sus voces más singulares y queridas. Manuel Esteban Fernández, más conocido como 'Manolete', ha fallecido en Madrid a los 68 años. Su figura queda ligada para siempre a la historia del diario AS, la radio deportiva y la pasión rojiblanca del Atlético de Madrid, equipo del que nunca ocultó su devoción.
Comenzó su carrera en la agencia Efe y pasó por 'Marca', pero fue en 'AS' donde se consolidó como uno de los periodistas más influyentes en la información de fichajes y en el seguimiento del Atlético. Su estilo directo, su tono inconfundible y su presencia habitual en las tertulias radiofónicas y televisivas lo convirtieron en una figura reconocible y muy cercana para miles de oyentes y lectores.
Durante años formó parte del equipo de 'Carrusel Deportivo' y 'El Larguero' en la Cadena SER, colaboró con medios como 'Don Balón', Onda Madrid, Telemadrid o Punto Pelota, y firmó varios libros, entre ellos 'Soy del Atlético ¡y qué!' o 'El gran partido', junto a Tomás Roncero.
En 2021 se retiró del periodismo tras una larga batalla contra el párkinson, enfermedad que vivió con entereza y que no empañó el cariño que siempre recibió de compañeros y aficionados.
Más allá de sus crónicas, su legado es también el del periodista cercano, con carácter, fiel a sus principios y al club de su vida. Hoy, el periodismo deportivo llora su pérdida y celebra su memoria.
- La nueva cara prefabricada de Cuatro Caminos en A Coruña: «de una calidad arquitectónica indudable»
- Ginkgo posee cerca de la mitad de las fincas urbanas de la zona de As Xubias, en A Coruña: estos son los terrenos
- El 'Caribe Gallego' está a solo una hora de A Coruña: 'poco conocida' y con un paseo marítimo que merece la pena recorrer
- El Racing y media Primera RFEF, tras Adrián Guerrero
- Así está el fichaje de un delantero en el Deportivo, una conocida carrera de fondo
- Helton Leite paga su cláusula y ya no es jugador del Deportivo
- Starbucks anuncia su fecha de apertura en el centro de A Coruña y dará regalos a los primeros clientes
- Así es el 'Park Güell coruñés': fue construído en el siglo XIX y es de acceso gratuito