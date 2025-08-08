Una nube y llamas en el entorno de la Mezquita-Catedral pone a Córdoba en alerta

Fuerte presencia en humo y llamas en el entorno de la Mezquita-Catedral pone a Córdoba en alerta. Las llamas salen de los laterales del templo, en la parte de la calle Cardenal González Francés, frente al hotel Eurostars Conquistador.

El Servicio de Emergencias 112 ha recibido varias llamadas alertando de un fuego en el entorno de la Mezquita-Catedral, el primero de ellos a las 21.15 horas, según informan fuentes del servicio de emergencias a este periódico. Rápidamente ha activado a los Bomberos de Córdoba así como a la Policía Local y Nacional que trabajan en el lugar. El fuego se localiza en el Patio de Los Naranjos, según fuentes policiales.

Hasta el momento no hay constancia de ninguna persona herida.

La Policía ha cortado los accesos tanto de personas como de vehículos a la Mezquita.