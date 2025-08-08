La ola de calor se extenderá hasta el miércoles y será la quinta más larga

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) actualizaba ayer su previsión sobre la ola de calor que actualmente atraviesa el territorio español y, según los últimos cálculos, todo apunta a que este episodio se alargará hasta el próximo miércoles 13 de agosto. Los modelos indican que desde ayer se registra un nuevo repunte de los termómetros y que durante el fin de semana se darán los días más cálidos de este episodio, dejando máximas de hasta 43 grados en varios puntos del territorio. En total, según esta última estimación, esta ola de calor se alargará un total de once días, por lo que se perfila como la quinta más larga jamás registrada en España.

En los años sesenta, antes de que la crisis climática lo llevara todo al extremo, en España solían registrarse olas de calor cada dos o tres años y, en la mayoría de ocasiones, estos episodios duraban entre tres y cinco días como máximo. Pero ahora, según constatan los registros, no solo se ha vuelto habitual registrar varias olas de calor durante el verano sino que, además, también se ha normalizado el hecho de que estos episodios sean más intensos y duraderos que antaño. Desde 1975 hasta ahora, solo se han registrado cinco olas de calor que se hayan alargado diez días o más. De confirmarse, pues, el actual episodio que atraviesa España, y que se alargará hasta mínimo como el próximo miércoles, podría convertirse en la cuarta ola de calor más larga jamás registradas en el territorio peninsular español.

En los últimos 50 años, en España se han registrado cerca de 65 de olas de calor en el conjunto de la Península, Baleares, Ceuta y Melilla. De todas estas, solo ha habido cinco episodios con una duración de diez días o más en zona peninsular. La ola de calor más larga registrada en España tuvo lugar del 27 de junio al 22 de julio de 2015 y sumó un total de 26 días consecutivos. La segunda más larga ocurrió del 9 al 26 de julio de 2022, donde se registraron 18 días consecutivos de calor extremo y que, poco después, fue seguida por otra ola que se extendió del 30 de julio al 14 de agosto, sumando un total de 16 días. En el año 2003 también se registró un episodio que entre el del 30 de julio y el 14 de agosto sumó una quincena de jornadas de altas temperaturas. Y en quinto lugar se sitúa el episodio registrado el verano pasado entre 23 de julio y el 1 de agosto del año pasado, que supuso un total de diez días.

De confirmarse los pronósticos, la actual ola de calor que atraviesa gran parte del territorio español, con un total de once días acumulados, podría situarse como la quinta más larga jamás registrada en España. Según los cálculos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este episodio arrancó el pasado domingo 3 de agosto y se alargará hasta como mínimo el miércoles 13, sumando así un total de once días consecutivos de duración. Este episodio también destaca como el segundo registrado este verano después de la ola que tuvo lugar entre el 28 de junio y los primeros días de julio.

Durante este episodio se están registrando valores entre cinco y diez grados por encima de lo normal para la época. Esto, en la práctica, está dejando temperaturas por encima de los 35 grados en prácticamente la mitad del territorio español así como máximas por encima de los 42 grados durante varios días seguidos en distintas localidades. Más allá del calor diurno, durante este episodio también se está registrando un claro aumento de las temperaturas nocturnas, con valores que no bajan de los 25 grados.