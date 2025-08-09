«Mi abuelo se fue a trabajar a las minas de San Finx en 1936 y nunca regresó»

Hay heridas que no son visibles a flor de piel, sino que perviven en las profundidades de la memoria. Se convierten en compañeras de viaje con las que hay que aprender a convivir y, en muchas ocasiones, tienen nombre y apellidos o una fecha exacta en el calendario. Juan Capel (Almería, 1933) cohabita con una de ellas desde que tenía tres años. A menudo, una imagen se presenta en su mente para recordarle que sigue ahí, que, a pesar del paso del tiempo, todavía no se ha ido: un hombre alto y fuerte, maleta en mano, se despide desde el umbral de la casa familiar de él, su hermano, su abuela y su madre. Es Rafael, su padre, y aquella mañana de principios de 1936, fue la última vez que lo vio.

Acta de defunción de Rafael Capel García. / Cedida

«Aquella mañana mi abuelo, junto con otros vecinos de la barriada almeriense de Los Molinos, se marchó en tren a Lousame para trabajar en las minas de San Finx. Eran tiempos muy duros, de hambre, y aquella fue la oportunidad que encontró para ayudar a la familia a subsistir económicamente», relata Alba, hija y nieta de Juan y Rafael, respectivamente.

La posibilidad de hallar un sustento económico superior y, sobre todo, más estable que el que podía proporcionarle el jornal en la huerta almeriense llevó a Rafael Capel García a cruzar la península ibérica de punta a punta para trabajar en la extracción de estaño y wolframio en la explotación ubicada en la parroquia de Vilacoba.

La relación con su esposa Francisca, sus hijos Juan y Rafael y su suegra Rafaela pasó entonces a ser epistolar. En la primera de las cartas que conserva la familia Capel, con fecha del 14 de mayo, se puede observar la preocupación de Rafael por el estado de salud de la familia, lamentando el precio del servicio ferroviario hacia Almería: «Querida esposa, espero que al recibo de esta carta os encontréis mejorados de vuestras enfermedades. Me ha dado mucho disgusto. Que si el tren me costara 100 pesetas de ida y vuelta ya me las hubiera gastado más de una vez por haber ido a veros». De sus letras, se puede deducir la dureza del trabajo en la mina: «El día que yo me despida de San Finx es para irme con idea de no volver más (...) Aquí va quedando poco bueno y el día que termine que no sé que día será, lo haré con la idea de que no me vuelva a ver más la mina». La carta, en respuesta a una enviada con anterioridad por su mujer, finalizaba con un mensaje tranquilizador para sus parientes. «No tengo noticias que comunicarte, todos estamos buenos», comenta en referencia a su estado de salud y el de sus compañeros.

La crónica familiar se encuadra en un momento muy concreto de la historia de España: los meses previos al golpe de Estado del 17 de julio de 1936 que provocaría el inicio de la Guerra Civil. Tan solo tres días antes de la redacción de la primera carta, Manuel Azaña había tomado posesión del cargo de presidente de la República en sustitución de Niceto Alcalá Zamora, tras la victoria del Frente Popular en las elecciones de febrero. Por otra parte, dos meses antes se había producido la llegada del general Francisco Franco a Canarias y la entrada en prisión de José Antonio Primo de Rivera.

En la segunda misiva, con fecha del 7 de julio, se puede percibir cuál era el ambiente político y social de la época: «Es posible que paren el trabajo, y si lo paran qué remedio queda. De lo que me dices de las guerras, pues te digo que eso no me asusta a mí, pues de eso hay a granel por todas partes. A tu madre le dices que no pierda la esperanza de verme, que ya llegará el día que me vea y parece mentira que tanto se acuerde de mí cuando siempre andamos peleados. (…) Mis recuerdos a tu madre, muchos besos para nuestros hijos y tú los recibas como más gustes».

Lamentablemente, los peores presagios de la suegra de Rafael se harían realidad. Aquellas letras de esperanza, en un momento en el que España se precipitaba al conflicto bélico, serían la última comunicación que la familia Capel obtendría del minero almeriense.

Francisca sostiene en brazos a su hijo Juan. / Cedida

Un telegrama del Socorro Rojo

Con la Guerra Civil ya en marcha, en la casa de Los Molinos el tiempo transcurría sin novedades de Rafael. No sería hasta ya entrado 1937, cuando un telegrama del Socorro Rojo confirmaría su fallecimiento, en un escueto mensaje que no aportaba certidumbres a la familia sobre las causas del mismo, ni sobre el lugar en el que había sido enterrado.

Sin embargo, aquella comunicación llegada a través de un servicio social internacional organizado por la Internacional Comunista —que se introdujo en España en 1934 con la revolución minera de Asturias y estuvo activo durante todo el periodo bélico— hizo que las especulaciones de la familia tuviesen una dirección muy clara desde el primer momento: Rafael había sido víctima del bando sublevado. Esta hipótesis de una muerte violenta se hizo más fuerte años después, ya en democracia, cuando uno de los compañeros almerienses que había estado en Lousame con Rafael regresó a la barriada de Los Molinos. «Se encontró con mi padre y le dijo que lo habían matado de un golpe en la cabeza», relata Alba.

El dolor, agudizado por la falta de información sobre el paradero de Rafael, convirtió su fallecimiento en un tabú familiar en la casa de Los Molinos. «La mujer de Rafael, mi abuela, cada vez que mi padre le preguntaba algo: ‘Mamá, mamá, pero ¿qué ocurrió con papá? Cuéntame cómo era papá’. No podía ni terminar una frase. Inmediatamente se ponía a llorar. Por eso no es un tema del que se hablara en casa. Toda la información que tenemos es gracias a mi padre y a lo que algunos vecinos nos fueron contando», cuenta la nieta del fallecido Rafael.

Fue ella quien a principios del pasado mes de marzo se puso en contacto con El Correo Gallego, del mismo grupo editor que LA OPINIÓN, para tratar de encontrar información sobre el paradero de su abuelo. «Sabemos que hubo movimientos de los obreros de las minas de San Finx en Lousame en el año 1936 y, probablemente, muriera por esta causa. No sabemos dónde pudo haberse depositado su cuerpo muerto, en qué fosa. Pero entendemos que en alguna fosa de A Coruña. Tal vez Lousame o en otras cercanas. Mi padre tiene 93 años y su último deseo es poder recuperar el cuerpo de mi abuelo», rezaba el escrito enviado.

Rafael junto a su mujer, Francisca García Ortiz. / Cedida

Un acta de defunción

Tras la recepción, este periodista se puso en contacto con los historiadores Xerardo Agrafoxo y Joám Evans, conocedores de la comarca en la que se encuentra la explotación minera y de los movimientos iniciados por sus trabajadores tras el golpe de Estado, a través de la conocida como Columna San Fins.

El nombre de Rafael Capel García no figuraba en el archivo de ninguno de los académicos. Tampoco en el registro del proyecto Nomes e Voces que desde 2006 ha trabajado en la documentación de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo en la comunidad. Sin embargo, gracias a una gestión con el juzgado de paz de Lousame, Evans logró hacerse con el acta de defunción del minero almeriense.

En dicho documento se afirma que Rafael falleció el 20 de agosto de 1936 a causa de una angina de pecho. Ni rastro de la hipótesis de la muerte violenta que la familia sostenía desde el principio debido a la recepción del telegrama del Socorro Rojo y al testimonio de uno de los compañeros almerienses que había acudido a Lousame en busca de trabajo junto a Rafael.

«Mi abuelo tenía 36 años en aquella fecha. Es cierto que el trabajo que estaba haciendo, el de minero, tiene sus riesgos para la salud, pero no llevaba ni ocho meses en Lousame y en Almería nunca se había dedicado a ello», discierne Alba tras leer lentamente el acta.

Los historiadores muestran también sus dudas. Joám Evans señala que, a pesar de que el acta recoge la muerte como natural, es importante tener en cuenta las fechas. «Que sea en agosto me hace sospechar. En julio partió la Columna San Fins, compuesta por mineros, hacia Santiago, después A Coruña y allí terminaron dispersándose. Por las fechas podría tener relación con estos hechos pero es difícil saberlo», apostilla Evans.

La sospecha es compartida también por el catedrático de Historia Contemporánea de la USC Lourenzo Fernández Prieto, aunque considera que la fecha del fallecimiento de Rafael es «algo tardía» para haber formado parte de la Columna. «Aunque 36 años es también muy pronto para una angina de pecho. El encubrimiento de las muertes violentas es típico, pero habría que indagar cuál era su afiliación y si efectivamente formó parte de la Columna San Fins, para contrastar», apunta.

En la misma línea, el decano de la Facultad de Historia y Geografía de la Universidade de Santiago, Antonio Míguez Macho, incide en la necesidad de indagar en el pasado de Rafael para conocer si efectivamente tenía afiliación política. Además, señala que la angina de pecho no era un circunloquio habitual para tapar una muerte violenta. «Por ejemplo, se acostumbraba a utilizar el eufemismo de una hemorragia cuando la persona había sido asesinada por un disparo», explica.

Juan Capel García junto a su hija Alba. / Cedida

La recuperación del cuerpo

En cualquier caso, y a pesar de las dudas expresadas tanto por la familia como por los investigadores, el único pensamiento de los Capel se centra en este momento en recuperar el cuerpo de Rafael para poder darle entierro en su tierra natal.

El acta de defunción asegura que su cuerpo se encuentra inhumado en el cementerio de Lousame. «En Seoane, ahora, hay dos cementerios uno parroquial y otro público anexo. Estoy casi seguro que en 1936 el cementerio público no estaba todavía construido», incide Joám Evans sobre el posible lugar del enterramiento.

A sus 93 años, el hijo de Rafael padece Alzheimer. Una condición que no impide que a diario dé rienda suelta a su pasión por la pintura. «Se levanta a las 7 de la mañana, desayuna y se va a pintar, pero ya no puede terminar sus cuadros como antes. Tal vez se le haya olvidado, o lo sabe pero no es capaz de proyectarlo en el lienzo», explica su hija Alba.

Quizás la enfermedad haya arrebatado ya a Juan la técnica con la que acostumbraba a terminar sus bodegones. Sin embargo, la imagen de su padre despidiéndose de la casa familiar, presenciada cuando tan solo tenía tres años, vuelve habitualmente a su mente. Una herida para la que solo existe un bálsamo: poder decirle adiós, esta vez él a Rafael, en tierras almerienses.

Cuerpos sin nombre y nombres sin cuerpo

En el caso de confirmarse la hipótesis familiar de una muerte violenta durante la Guerra Civil, Rafael Capel García se sumaría a una lista compuesta por 850 personas desaparecidas en la comunidad entre 1936 y 1939, víctimas del bando sublevado, cuyos cuerpos todavía no han aparecido.

«Hemos realizando en esta estimación, ya que una de las cosas en las que estuvimos trabajando el pasado año fue en la fosa de Cabreira, en Salvaterra, donde yacían cinco personas desconocidas», explica la doctora en Historia por la USC Conchi López.

La intención de dar contexto al trabajo en este enterramiento de la comarca del Condado motivó a los investigadores de la USC a cuantificar el número de personas desconocidas y desaparecidas en la comunidad durante el conflicto bélico que es donde se encuentra «el vacío sistemático de información y documentación».

Así, llegaron a la cifra de 326 personas sobre las que no constan nombre y apellidos, impidiendo su identificación. Mientras que, en otro sentido, identificaron 850 personas desaparecidas, con nombres y apellidos, sobre las que no consta qué aconteció con ellas. «No tenemos identificada cuál fue su trazabilidad violenta», explica López.

De este modo, entre lo que los investigadores conocen como cuerpos sin nombre y nombres sin cuerpo existen en Galicia 1.176 casos durante el periodo estudiado.

Unas cifras que suponen que casi el 20% de las víctimas mortales identificadas en Galicia, gracias al indispensable trabajo del proyecto Nomes e Voces, corresponden a esta tipología de personas des aparecidas o desconocidas.

No son procesos de fácil resolución, como apunta Conchi López. En el caso de la fosa de Salvaterra, los investigadores comenzaron a trabajar sobre una hipótesis aportada por una asociación memorialista: los cuerpos pertenecerían a cinco vecinos de Moaña, víctimas de un paseo. «Lamentablemente, no pudimos contrastar aquella teoría ni aportar una hipótesis alternativa», concluye López.