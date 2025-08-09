Alerta roja por calor para más de 25 concellos mientras el litoral se libra

Galicia viajará –metafóricamente– a dos velocidades en lo referente al tiempo meteorológico durante este fin de semana en el que las temperaturas máximas volverán a ascender. Según el pronóstico de Meteogalicia, la peor situación se vivirá en Valdeorras y la cuenca ourensana del Miño. Ambas estarán bajo alerta roja mañana domingo ya que se espera que sobrepasen los 42 grados. Frente a esta Galicia ‘asada’ las áreas de la fachada atlántica y cantábrica pasarán el domingo más frescas sin ningún tipo de alerta. Veamos a continuación por cada jornada lo que nos espera dependiendo del municipio en el que nos encontremos este fin de semana.

UN SÁBADO CALUROSO. U

na porción importante del sur gallego –a excepción de la fachada atlántica y el interior pontevedrés– estarán hoy en alerta por altas temperaturas.

Por una parte, habrá aviso naranja para varias zonas de Ourense: la comarca de Valdeorras, la cuenca del río Miño y todo el sur de la provincia. La previsión es que en estas áreas la temperatura máxima sobrepase los 39 grados entre las tres de la tarde y las nueve de la noche de hoy.

No obstante en la zona de Valdeorras (donde habrá tormentas) y en otros puntos podría haber chubascos.

La parte de Galicia que estará bajo alerta amarilla –por encima de los 36 grados toda la tarde– será el sur de Lugo, el noroeste de Ourense, la cuenca del Miño en Pontevedra y la zona montañosa ourensana.

Las brumas en la costa atlántica persistirán hoy, al igual que en los días anteriores. De hecho no se espera que las zonas de playa desde A Guarda hasta O Salnés no sobrepasen de los 22 o 23º, temperaturas muy parecidas a las de la Mariña lucense.

UN DOMINGO AL ROJO. El persistente aire cálido africano será el responsable de que mañana domingo dos tercios de Galicia vuelvan a sudar la gota gorda en especial Valdeorras y los ayuntamientos limítrofes con el río Miño a su paso por Ourense. Alrededor de 28 ayuntamientos de estas zonas estarán en alerta roja.

Para los ciudadanos que se encuentren en estas áreas Meteogalicia ofrece las siguientes recomendaciones: refrescarse o mojar el cuerpo varias veces al día; evitar salir al calor entre las 11 horas de la mañana y las nueve de la noche; tanto adultos como niños deben beber mucha agua, especialmente las personas mayores (no deberían bajar del litro y medio al día).

Por su parte, la cuenca del Miño en Pontevedra estará bajo alerta naranja, al igual que el sur de Ourense y el sur lucense. La alerta amarilla abarcará el interior de Pontevedra, la montaña de Lugo y Ourense y el noroeste de esta última provincia.

Ayer, viernes, la temperatura máxima se registró en Vilamartín de Valdeorras (40,6º) y Ourense (40,5). Frente a estas cifras en Vigo la máxima fue 24,6º, con una niebla persistente en la zona de la costa.