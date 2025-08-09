La estimulación magnética ralentiza el deterioro lingüístico del alzhéimer
Investigadores españoles logran mejorar la calidad de vida de estos pacientes
Investigadores del Hospital Universitario Clínico San Carlos, en colaboración con equipos del Gregorio Marañón y La Princesa de Madrid, han puesto en marcha una terapia experimental que ha logrado ralentizar el deterioro lingüístico y cognitivo y mejorar las funciones cerebrales de pacientes con afasia progresiva primaria, un trastorno neurológico que se considera una variante atípica de alzhéimer.
Se trata del primer estudio del mundo a largo plazo sobre el uso de la estimulación magnética transcraneal en este tipo de pacientes y el hito ha sido publicado en la revista científica Jama Network Open. La investigación, realizada por neurólogos y especialistas de la Unidad de Investigación Clínica y Ensayos Clínicos del Hospital Universitario Clínico San Carlos, coordinados por Jordi Matías-Guiu Antem y Lucía Fernández Romero, se ha llevado a cabo durante seis meses, con 63 pacientes seleccionados aleatoriamente, con una media de edad de casi 72 años.
Una parte de los pacientes fueron sometidos a sesiones con un tratamiento combinado de estimulación magnética transcraneal y terapia del lenguaje, mientras que al resto se les aplicó de forma simulada. El procedimiento fue seguro y bien tolerado por los participantes, con una adherencia del 92% en su seguimiento.
Este ensayo ha demostrado que, frente a los que recibieron placebo, los que fueron tratados con la técnica experimental presentaban medio año después un menor declive del metabolismo de las regiones cerebrales relacionadas con la afasia progresiva primaria. Asimismo, habían mejorado en sus habilidades del lenguaje y capacidades lingüísticas y funcionales y experimentado una ralentización de los síntomas neuropsiquiátricos.
