‘Rondallas’, el coruñés Mario Casas y Tamar Novas llegan a San Sebastián

El Festival de San Sebastián cumplirá 73 años en septiembre cuando su alfombra roja regrese para las premières de los filmes seleccionados. La programación se ha comenzado a desvelar y en ella ya encontramos presencia gallega. Por una parte se podrá ver Rondallas, la película rodada en Galicia. Por otra parte, también se visualizarán las nuevas producciones de los actores gallegos Mario Casas, Tamar Novas, Federico Pérez Rey o Alejandro Jato.

Estos dos últimos formaron parte del filme La tregua, dirigido por Miguel Ángel Vivas. Protagonizado por Miguel Herrán, Arón Piper, José Pastor y Javier Pereira, presenta a un grupo de soldados republicanos y voluntarios de la División Azul españoles que coinciden en un gulag soviético. Allí lucharán contra sus ideas preconcebidas para decidir si dejar atrás la ideología o no para sobrevivir.

Además de La tregua el Festival de San Sebastián mostrará La cena, de Manuel Gómez Pereira y que está protagonizada por el coruñés Mario Casas, Alberto San Juan y Asier Etxeandia. La película nos traslada a la España de 1939 ante unos cocineros republicanos que deberán preparar una cena para Franco justo dos semanas después del fin de la Guerra Civil.

El festival vasco también proyectará Parecido a un asesinato, en la que el gallego Tamar Novas actúa junto a Blanca Suárez y Eduardo Noriega.

Por último hay que subrayar que el Festival de San Sebastián proyectará en el Velódromo la película Rondallas, en la que participaron «rondalleiros» –integrantes de rondallas de verdad– de Vigo y su comarca.

El filme nos sitúa en una villa costera gallega (se grabó en A Guarda, Vigo, O Porriño y otros enclaves) que afronta el luto de una comunidad por el naufragio de un barco de pesca que le costó la vida a varios vecinos.

El personaje de Javier Gutiérrez propone montar una rondalla para animar las fiestas y el ánimo del vecindario. A través de la agrupación entrarán en contacto los personajes de María Vázquez, Tamar Novas, Carlos Blanco, Marta Larralde o Touriñán.