«Siento que tengo que demostrar el doble, que soy profesional»

Mónica Regueiro simultanea su trabajo como actriz con el de productora y programadora. Estudió Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad de Vigo y formó parte de la organización del Festival Alternativo de Artes Escénicas de Vigo como parte del elenco de la compañía creadora del evento. Hace trece años, Regueiro emprendió con su propio sello, ProduccionesOff.

¿Cuándo da el paso a la interpretación?

Siempre tuve ese gusanillo, aunque es cierto que en aquella época la formación en Galicia era muy diferente. Ni siquiera existía la escuela de arte dramático. Yo entré en la Alcaldía de Vigo como relaciones públicas gracias a una beca. Aunque antes había hecho algunos cursos de arte dramático y me habían llamado para hacer alguna cosita, coincidió que en ese momento se organizaba el Festival Alternativo de Teatro y yo estaba dando clases con una de sus organizadoras, Lola Correa. Así empezó mi vinculación con el festival. Tras tres años en Vigo, me marché a Madrid para estudiar arte dramático y entré a trabajar en el Teatro Lara, del que fui gerente y programadora. Empecé desde cero: taquilla, producción, programación, que combinaba con mi formación. Empezaron a salirme trabajitos y lo dejé para crear la productora, que va a cumplir trece años.

¿Qué la animó a hacerlo?

Aún hoy me pregunto a veces cómo fui capaz de aquello, porque yo estaba en un puesto fijo y estábamos en medio de una crisis. Sin embargo, sentía que lo que hacía no tenía nada que ver con la parte artística, que es para lo que me marché a Madrid. Fue todo muy gradual. Comenzamos con proyectos pequeños y con Los miércoles no existen, una de las primeras producciones, estuvimos casi cuatro años en cartel.

Antes crea, junto con Fran Arráez, Trisquel Escena para rodar «Llueven vacas».

Sí. Esto surgió como una especie de cooperativa para poder rodar esta película, con la que fuimos a la sección oficial del Festival de Málaga, y que habla de un tema tan tristemente de actualidad como los malos tratos. Cuando estábamos metidos en el proyecto, nadie tenía muy claro que pudiese tener el recorrido que tuvo. Justo después, fundé ProduccionesOff.

¿En qué proyectos trabaja en además de en Los días perfectos que traerá a Sbaraglia a los teatros españoles?

El proyecto con Sbaraglia me hace muchísima ilusión porque es una coproducción con Argentina, de gran calidad, y porque será la primera vez que actúe en teatro en España. Además, estamos con la preproducción para el Teatro Español de una nueva versión de Malquerida, el clásico de Benavente, con Aitana Sánchez-Gijón al frente del reparto, y trabajando en dos nuevos proyectos audiovisuales: una coproducción con Colombia que dirigirá Manuel Martín Cuenca y la primera película como director del actor Fele Martínez.

¿Cuál es la situación de la mujer emprendedora en las artes escénicas y audiovisuales?

Es un reflejo de lo que sucede en el resto de la sociedad. No creo que haya más discriminación que en otras profesiones. Somos pocas productoras y, por tanto, la toma de decisiones sigue estando en manos de hombres, con lo cual, sigue habiendo una visión supermasculina en el sector. Yo siento que tengo que demostrar el doble que soy profesional. Cuando estoy en una reunión con un compañero aún se dirigen a él porque suponen que las decisiones importantes las toma él. Como actrices nos pasa lo mismo: los papeles femeninos maduros los interpretan actrices una década más jóvenes. Esto no les pasa a ellos. José Coronado está trabajando igual o más con sus casi 70 años.