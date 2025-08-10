Abuelos sin vacaciones

Manuela y José tienen que renunciar al viaje de sus sueños para cuidar, una vez más, de sus nietos y que así su hijo pueda trabajar. Aunque esta pareja es ficticia —es la protagonista de la comedia ¡Vaya vacaciones!— y la historia va luego por otros derroteros, la situación de partida refleja la de muchos abuelos.

En España, el 85% de los abuelos y abuelas participan en el cuidado de sus nietos en algún momento, casi la mitad (46,7%) lo hace de forma habitual y el 28,6% realiza esta labor diariamente mientras sus hijos e hijas trabajan, según el estudio Abuelos y abuelas, ¿qué haríamos sin ellos? de Aldeas Infantiles. Los abuelos cuidadores dedican un promedio de 16 horas semanales a esta tarea, según este mismo informe, lo que les convierte en una pieza fundamental de la crianza para innumerables familias debido a las dificultades de conciliación familiar y laboral. Más si cabe en verano. Sin colegio ni guardería, muchos abuelos tienen que dedicar más tiempo y energía a cuidar de sus nietos para que sus hijos puedan seguir trabajando. Para ellos no hay vacaciones.

Los expertos reconocen que el contacto con los nietos es beneficioso para las personas mayores, ya que se sienten más activas y útiles y menos solas. Según el estudio Evolution and Human Behavior, quienes cuidan ocasionalmente a sus nietos viven hasta cinco años más que quienes no lo hacen. Al mismo tiempo, los nietos reciben de sus abuelos apoyo emocional, aprenden valores familiares y habilidades prácticas y desarrollan la empatía.

Sin embargo, las familias no pueden dar por hecho que los abuelos están disponibles para cualquier necesidad relacionada con el cuidado de los niños. El doctor Andrés Vázquez, geriatra sénior de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), señala que no se puede recurrir a los abuelos con una intensidad que les obligue a renunciar a su propio ocio o limite su descanso.

«Sabemos que la relación de los abuelos con los nietos tiene aspectos beneficios para la salud física y el bienestar emocional de unos y de otros, y que es un bastión importante para entretejer los hilos sociales tanto para las personas mayores como para los niños dentro del sistema familiar, pero cuidar de los nietos no puede convertirse en una actividad que suponga una sobrecarga para el abuelo o la abuela», sostiene.

Cuando el cuidado de los nietos se convierte en una carga excesiva, no solo puede pasar factura a la salud del abuelo canguro, sino que puede deteriorar de manera grave las relaciones familiares. Según el gerontólogo gallego, la clave para evitar llegar a este extremo está en poner límites. Pero precisamente en este aspecto es en el que suelen fallar los abuelos, incapaces de negarse a las demandas familiares.

«El cuidado de los nietos tiene que ser voluntario, positivo y agradable; nunca algo impuesto. Sin embargo, muchas veces, por desconocimiento de una parte y por negligencia de la otra por no saber decir que no, se convierte en una actividad de sobrecarga y de patología para el abuelo», asegura.

El doctor Vázquez habla incluso de «abuelos esclavos», abuelos obligados a cuidar de sus nietos por encima de su propio bienestar personal, y de su tiempo libre y de descanso. «Esta situación puede terminar colapsando y convertir la relación entre padres e hijos en tóxica y, por extensión, también su relación con los nietos, que están en medio», afirma.

Uno de los problemas del cuidado de los nietos es que la sociedad española los sustenta en la familia, lo que puede hacer que muchos abuelos entiendan como una obligación moral hacerse cargo de los nietos, especialmente si sus hijos están atravesando una situación complicada. Esto provoca, a su vez, una sensación de culpa, especialmente en las mujeres, a quienes se les sigue atribuyendo la responsabilidad de los cuidados.

«Cuidando a los nietos, el abuelo se siente que participa en la sociedad, echa una mano y mantiene las relaciones familiares, pero antes está su vida de persona mayor, jubilada o no. Antes está su bienestar psicológico. Es importante transmitir a los abuelos y abuelas que el abuelazgo es una idea fantástica en las relaciones humanas que es conveniente mantener, pero siempre en su justo punto», afirma.

El doctor Vázquez sostiene que la sociedad tampoco puede limitar el papel del abuelo al de canguro y que debe respetarse a quienes no quieren asumir los cuidados de sus nietos. En este sentido, señala que las familias tienen que tener presente que el cuidado de los nietos tiene que ser siempre una actividad satisfactoria para los abuelos y no una tarea que les cause estrés o supere su capacidad física.

«Los hijos que tienen que conciliar su vida laboral con sus hijos que han tenido volitivamente, no pueden ver normal que cuidar de los nietos sea obligación de los abuelos por estar jubilados. La clave está en buscar un equilibrio para que este cuidado no se convierta en una sobrecarga», señala este miembro de la SEGG.

Las dos caras del cuidado de los nietos

Llevarlos y traerlos del colegio y encargarse de que hagan los deberes durante el curso escolar, o acompañarlos al parque o a la playa en verano; darles de comer, de merendar; jugar con ellos… En numerosas ocasiones incluso, asumen el papel de los padres en su educación. Los abuelos son personas que han dedicado su vida a cuidar de sus hijos y ahora hacen lo mismo con sus nietos, un papel que la mayoría asume con placer. Sin embargo, también puede convertirse en una pesadilla cuando termina afectando a la salud física y emocional del abuelo canguro.

No hay que olvidar tampoco que muchos abuelos tienen problemas de salud, que pueden verse agravados por este exceso de trabajo. Además, la edad media de las mujeres en España para tener su primer hijo es de 31 años, por lo que los abuelos que cuidan de nietos pequeños son cada vez más mayores, con las limitaciones que esto puede traer aparejadas.

Algunos expertos, como el doctor Andrés Vázquez, hablan ya del síndrome del «abuelo esclavo», consecuencia de anteponer el bienestar del nieto a la suya propia y no decir nunca que no a las demandas de cuidados. Entre los síntomas de este síndrome se encuentran el estrés, el cansancio y fatiga persistentes, problemas digestivos y de sueño, dolores de cabeza y musculares, agotamiento emocional, baja autoestima, sentimiento de culpa por creer que no se está haciendo lo suficiente, y depresión. De hecho, uno de cada cuatro abuelos sometidos a especial estrés tiene niveles clínicamente significativos de depresión.

«Si el cuidado del nieto es consentido, rejuvenece, pero si resulta una sobrecarga puede provocar ansiedad, angustia y otros problemas físicos y psíquicos porque, aunque la persona mayor esté bien de salud, tiene cierta fragilidad. Además, puede deteriorar la relación familiar porque ya no se sabe cómo resolver esa situación, y afectar también a las relaciones sociales del abuelo, que empieza a dejar de quedar con sus amistades por tener que estar con sus nietos», explica el gerontólogo.

Suscríbete para seguir leyendo