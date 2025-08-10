Antonio Rial Boubeta: «La industria no puede hacer negocio con los niños desprotegidos»

Antonio Rial Boubeta, profesor e investigador de la USC en Ciencias del Comportamiento y parte del alto comisionado de la Unesco para la lucha contra el bullying y el ciberbullying, pone de relieve la importancia de atajar el acceso temprano a los smartphones por su impacto en las nuevas generaciones. Una cuestión en la que es imprescindible la participación de los padres, pero también de las administraciones y, especialmente, de la industria.

¿Por dónde debe pasar la solución a este problema?

Primero, los desarrolladores deben tener en cuenta que una parte de la población son niños, que son usuarios potenciales. Son perfectamente conocedores de ello, porque un volumen de sus clientes son menores de edad, y tienen la obligación de protegerlos. Cuando diseñan las aplicaciones, tienen que tener en cuenta al usuario final, tener cortafuegos para determinados usos. La industria no puede estar haciendo negocio con niños de 9, 10, 11 o 12 años, en una situación de vulnerabilidad y desprotección.

¿Recomienda el uso de opciones como el control parental?

Como padre, puedo tener sentido común y esperar a que mi hijo sea un poco más maduro para hacer uso de determinadas aplicaciones, y hacerlo de forma gradual. Además, en determinadas edades se puede complementar de manera muy inteligente con un software sencillo de control parental. Con esto se puede hacer un mix bastante razonable.

Y a nivel administrativo, ¿cómo valora la ley gallega de protección de la salud de los menores, que también aborda las adicciones a teléfonos y juegos?

La nueva ley va en línea con lo que se le exige a una administración pública. Ahora solo falta que se haga una buena monitorización para ver si se cumple. La ley está muy bien, pero llega tarde. Las instituciones deben velar por la protección de los menores en el sector digital, y esto afecta también al desarrollo de aplicaciones y de contenido.

