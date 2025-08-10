Galicia se recuece, salvo el litoral

Galicia continúa bajo los efectos de una intensa ola de calor que está afectando especialmente al interior de la comunidad y que se prolongará hasta el jueves de la próxima semana. Ayer, cerca de 180 municipios gallegos estuvieron bajo avisos amarillos o naranjas por altas temperaturas, que castigó especialmente a la provincia de Ourense, para la que no hay respiro, ya que hoy registrará máximas aún más altas.

De hecho, Meteogalicia ha activado para hoy la primera alerta de nivel rojo de este verano, concretamente en la cuenca del Miño y en Valdeorras, donde, según la agencia meteorológica gallega, los termómetros podrían alcanzar los 43°C. De cumplirse esta previsión, la de hoy se convertiría en la jornada más calurosa de la semana en la comunidad.

Hoy se mantiene cierta inestabilidad atmosférica sobre Galicia. De este modo, la jornada comenzará con bancos de niebla en el interior y nieblas en las Rías Baixas. A partir del mediodía crecerán nubes de evolución que dejarán chubascos de tipo tormentoso en zonas del interior. Las temperaturas mínimas no tendrán cambios y las máximas ascenderán especialmente en la mitad norte. En el noroeste de la provincia habrá hoy alerta amarilla por las altas temperaturas. En A Coruña ciudad podrían alcanzarse los 32ºC de máxima y los 19ºC de mínima, mientras que Ferrol podría registrar los 34ºC de máxima y los 20ºC de mínima.

Asimismo, el interior de A Coruña, que ayer también tuvo un pequeño respiro, estará hoy en alerta naranja por altas temperaturas, al igual que buena parte del sur de la comunidad, como el Miño de Pontevedra, el sur de Ourense o el sur de Lugo. Solo los municipios de la costa se salvan hoy de las temperaturas extremas.

Durante mañana, lunes, aumentará la inestabilidad atmosférica, por lo que se espera una jornada de cielos parcialmente cubiertos con posibilidad de chubascos de carácter tormentoso. En la franja costera, predominarán las nieblas más densas en las primeras y últimas horas de la jornada. Las temperaturas mínimas no tendrán cambios y las máximas sufrirán un ligero descenso. Así, los termómetros no superarán los 24ºC en A Coruña, mientras que en Ourense se situarán en torno a los 33ºC, lo que resultará un alivio después de varios días instalada en los 40ºC.

Sábado tórrido en Ourense

La provincia gallega más castigada ayer por el calor fue, de nuevo, la de Ourense, donde se registraron las temperaturas más altas de la comunidad. El valor récord de la jornada se registró de nuevo en Vilamartín de Valdeorras, donde los termómetros alcanzaron los 41,3°C a las 16.40 horas. En Verín, se alcanzaron los 40.2ºC, en Ourense ciudad, los 40.1ºC, en Arnoia, los 39.8ºC, y en Castrelo do Miño, los 39.4ºC.

En Pontevedra las máximas también fueron significativas con Meder, en Salvaterra do Miño, alcanzando los 37,2 °C y Mondariz con 36,5 °C. En la provincia de Lugo, destacaron localidades como Míllara con 38,4 °C y Xabrega con 38,2 °C. La provincia de A Coruña, aunque con temperaturas más suaves que en el sur, también vivió una jornada calurosa. La temperatura más alta se registró en Melide con 35,3 grados.

El resto de España, al rojo

En el resto del país, los termómetros echaron humo también ayer, siendo La Aldea de San Nicolás, Tasarte, en Las Palmas, la que marcó el récord de temperatura máxima nacional: 43,2ºC a las 18.00 horas. Para hoy, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que las temperaturas asciendan de forma notable en buena parte de la península y se espera que que se alcancen los 40-42 grados en numerosos puntos.

Asimismo, ha prolongado la ola de calor hasta, al menos, el próximo jueves con incrementos significativos de las temperaturas que dejarán calor asfixiante en la península y, sobre todo, en Canarias. Según la previsión de la Aemet, persistirá una masa de aire cálido y seco de origen africano sobre gran parte de la península.

