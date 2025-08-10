Si estás pensando en jubilarte antes de los 65 años, debes conocer los cambios que entran en vigor en 2025. La edad de jubilación anticipada voluntaria sigue permitiendo el retiro a los 63 años, pero solo si cumples con un requisito clave: haber cotizado al menos 38 años y tres meses.

Para quienes no alcancen este tiempo de cotización, la edad mínima para la jubilación anticipada se retrasa a 64 años y 8 meses, acorde a la progresiva subida de la edad de jubilación en España. Además, hay que cumplir con otros criterios, como haber cotizado al menos 35 años en total, incluyendo dos años dentro de los últimos 15 antes de la jubilación.

Penalizaciones en la pensión

Optar por la jubilación anticipada implica aceptar penalizaciones en la pensión, conocidas como coeficientes reductores. Estas pueden suponer una rebaja de hasta un 21% en el importe mensual si se adelantan dos años completos. En cambio, quienes solo adelanten su jubilación un mes y tengan más de 44 años cotizados, verán una reducción mínima del 2,81%.

El Gobierno ha endurecido las condiciones para desincentivar las jubilaciones anticipadas. En los últimos años, esta modalidad ha caído drásticamente, pasando de representar el 40% de las nuevas jubilaciones en 2019 al 29,6% en 2024. En contraste, las jubilaciones demoradas —que otorgan bonificaciones por seguir trabajando más allá de la edad legal— han crecido notablemente.

Coeficientes reductores jubilación anticipada voluntaria

Table with 5 columns and 25 rows. Sorted ascending by column "X.3" Meses que se adelanta la jubilación Periodo cotizado: menos de 38 años y 6 meses Periodo cotizado: entre los 38 años y 6 meses y los 41 años y 6 meses Periodo cotizado: entre los 41 años y 6 meses y los 44 años y 6 meses Periodo cotizado: igual o superior a 44 años y 6 meses 1 mes 3 3 3 3 2 meses 3 3 3 3 3 meses 4 3 3 3 4 meses 4 4 3 3 5 meses 4 4 3 3 6 meses 4 4 4 3 7 meses 4 4 4 4 8 meses 4 4 4 4 9 meses 5 4 4 4 10 meses 5 5 4 4 11 meses 5 5 5 4 12 meses 6 5 5 5 13 meses 6 6 5 5 14 meses 6 6 6 5 15 meses 7 6 6 6 16 meses 7 7 7 6 17 meses 8 8 7 7 18 meses 9 8 8 8 19 meses 10 9 9 8 20 meses 11 11 10 9 21 meses 13 12 11 10 22 meses 15 14 13 11 23 meses 18 17 15 12 24 meses 21 19 17 13

Otros tipos de jubilación anticipada

Además de la jubilación anticipada voluntaria, existen otras modalidades especiales:

Por actividad profesional : aplicable a bomberos, policías, artistas, ferroviarios y personal aéreo, entre otros.

: aplicable a bomberos, policías, artistas, ferroviarios y personal aéreo, entre otros. Por discapacidad : dirigida a personas con una discapacidad reconocida del 45% o más.

: dirigida a personas con una discapacidad reconocida del 45% o más. Por cese no voluntario : para quienes han perdido su empleo y cumplen ciertos requisitos.

: para quienes han perdido su empleo y cumplen ciertos requisitos. Por condición de mutualista: aplicable a trabajadores que cotizaron en sistemas mutualistas previos a la Seguridad Social.

Penalizaciones si se supera la pensión máxima

Cuando la pensión calculada tras aplicar los coeficientes reductores supera la pensión máxima, la Seguridad Social establece un ajuste para que esta no exceda dicho límite. Este ajuste garantiza que la pensión no sea inferior a la que habría correspondido aplicando las normas de 2021.