Si estás pensando en jubilarte antes de los 65 años, debes conocer los cambios que entran en vigor en 2025. La edad de jubilación anticipada voluntaria sigue permitiendo el retiro a los 63 años, pero solo si cumples con un requisito clave: haber cotizado al menos 38 años y tres meses.

Para quienes no alcancen este tiempo de cotización, la edad mínima para la jubilación anticipada se retrasa a 64 años y 8 meses, acorde a la progresiva subida de la edad de jubilación en España. Además, hay que cumplir con otros criterios, como haber cotizado al menos 35 años en total, incluyendo dos años dentro de los últimos 15 antes de la jubilación.

Penalizaciones en la pensión

Optar por la jubilación anticipada implica aceptar penalizaciones en la pensión, conocidas como coeficientes reductores. Estas pueden suponer una rebaja de hasta un 21% en el importe mensual si se adelantan dos años completos. En cambio, quienes solo adelanten su jubilación un mes y tengan más de 44 años cotizados, verán una reducción mínima del 2,81%.

Varios jubilados pasean por una calle. | Iñaki Osorio archivo

El Gobierno ha endurecido las condiciones para desincentivar las jubilaciones anticipadas. En los últimos años, esta modalidad ha caído drásticamente, pasando de representar el 40% de las nuevas jubilaciones en 2019 al 29,6% en 2024. En contraste, las jubilaciones demoradas —que otorgan bonificaciones por seguir trabajando más allá de la edad legal— han crecido notablemente.

Coeficientes reductores jubilación anticipada voluntaria

Meses que se adelanta la jubilaciónPeriodo cotizado: menos de 38 años y 6 mesesPeriodo cotizado: entre los 38 años y 6 meses y los 41 años y 6 mesesPeriodo cotizado: entre los 41 años y 6 meses y los 44 años y 6 mesesPeriodo cotizado: igual o superior a 44 años y 6 meses
1 mes3333
2 meses3333
3 meses4333
4 meses4433
5 meses4433
6 meses4443
7 meses4444
8 meses4444
9 meses5444
10 meses5544
11 meses5554
12 meses6555
13 meses6655
14 meses6665
15 meses7666
16 meses7776
17 meses8877
18 meses9888
19 meses10998
20 meses1111109
21 meses13121110
22 meses15141311
23 meses18171512
24 meses21191713

Otros tipos de jubilación anticipada

Además de la jubilación anticipada voluntaria, existen otras modalidades especiales:

  • Por actividad profesional: aplicable a bomberos, policías, artistas, ferroviarios y personal aéreo, entre otros.
  • Por discapacidad: dirigida a personas con una discapacidad reconocida del 45% o más.
  • Por cese no voluntario: para quienes han perdido su empleo y cumplen ciertos requisitos.
  • Por condición de mutualista: aplicable a trabajadores que cotizaron en sistemas mutualistas previos a la Seguridad Social.

Penalizaciones si se supera la pensión máxima

Cuando la pensión calculada tras aplicar los coeficientes reductores supera la pensión máxima, la Seguridad Social establece un ajuste para que esta no exceda dicho límite. Este ajuste garantiza que la pensión no sea inferior a la que habría correspondido aplicando las normas de 2021.